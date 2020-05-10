تطبيق المصلي يقدم خصم 55% عند الاشتراك في النسخة المدفوعة

اشترك في النسخة المدفوعة من تطبيق المصلي مع خصم 55%

يعتبر تطبيق (المصلي) من تطبيقات مواقيت الصلاة الأكثر تحميلًا، حيث يستخدمه أكثر من 17 مليون مسلم حول العالم، لذلك يقدم التطبيق هدية جديدة لجميع المسلمين، وهي خصم يصل إلى 55% على الاشتراك السنوي في النسخة المدفوعة خلال شهر رمضان المبارك.

دائمًا ما تحرص شركة (مدار البرمجة) على تطوير تطبيق المصلي، وإضافة خصائص جديدة ومميزات فريدة تخدم كل مسلم، ومن أبرزها:

مواقيت الصلاة.

أوقات النهي عن الصلاة.

فوائد متنوعة (إيمانية، وفقهية، وثقافية، وتاريخية وعلمية).

إمساكية رمضان على مدار الشهر.

التقويم الشهري لمواعيد الصلوات.

القبلة.

الأذكار.

ورد القرآن.

الصلاة حول العالم.

حدث في مثل هذا اليوم.

السبحة.

ومن أبرز أهداف تطبيق المصلي هو مساعدة كل مسلم عربي وأجنبي حول العالم للمحافظة على إقامة شعائره الدينية بانتظام، لذلك يقدم تطبيق المصلي نسخة مدفوعة للمستخدمين تضم الكثير من الميزات التي تيسّر عليهم أمور عبادتهم.

إليك أبرز ميزات النسخة من تطبيق المصلي:

ظهور ويدجيت بمواعيد الصلوات اليومية كاملة في الشاشة الرئيسية للهاتف، فبدلاً من فتح التطبيق أكثر من مرة للتعرف على مواقيت الصلاة، سوف تظهر لك المواقيت على شاشة الهاتف الرئيسية.

حجب تام للإعلانات التي تظهر للمستخدم، وبالإضافة لذلك قام تطبيق المصلي بتقديم خصم خاص يصل إلى 55% للاشتراك السنوي في النسخة المدفوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم؛ لكي يتمتع سائر المسلمين بخدمات التطبيق.

فيما يلي المزيد من التوضيح حول خصائص تطبيق المصلي وما يميزه:

1- مواقيت الصلاة:

يتميز التطبيق بإمكانية تحديد موقعك تلقائيًا، كما يتيح لك اختيار تحديد وجهتك المفضلة لسماع مواعيد الأذان تبعاً للدولة التي تحددها، وأهم ما يميز تلك الخاصية؛ ما يلي:

أذان الصلاة من الفجر وحتى العشاء.

ظهور الوقت المتبقي لكل صلاة قادمة، لإمكانية الاستعداد لها بوقتٍ كافٍ.

تحديد أوقات النهي عن الصلاة.

تحديد أوقات الثلث الأخير ومنتصف الليل.

تقويم هجري/ ميلادي شهري كامل لمواقيت الصلوات، مع إمكانية طباعتها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2- السبحة:

هي إحدى الإضافات الجديدة التي يتميّز بها تطبيق المصلي، حيث يتمكن المستخدم من التسبيح من خلال شاشة الهاتف في أي وقت، وقد تم ربط تلك الخاصية بورد المحاسبة؛ حتى يمكنك متابعة ما تنجزه من ذكر وتسبيح.

3- أربعة طرق لتحديد اتجاه القبلة:

ما يهم كل مسلم عند كل صلاة هو استقبال القبلة بشكل صحيح، خاصةً أثناء وجوده في مكان مختلف، لا يتردد عليه كثيرًا، لذلك يقدم تطبيق المصلي أربعة طرق تساعدك في تحديد اتجاه القبلة بسرعة وبشكل صحيح، وهي:

البوصلة.

الشمس والقمر.

الظل.

القبلة بالخريطة.

4- الأذكار:

يساعدك تطبيق المصلي أيضًا على المداومة على ذكر الله في أي وقت وأي مكان، وذلك من خلال قائمة الأذكار التي تضم:

أذكار الصباح.

أذكار المساء.

أذكار النوم.

أذكار بعد الصلاة.

الأذكار المنوعة.

إمكانية إضافة أذكار أخرى جديدة تهم كل مسلم.

5- الأذان:

تضم شاشة الأذان في التطبيق الكثير من الميزات، من أهمها:

أصوات الأذان:

قائمة متنوعة من أصوات المؤذنين، حتى تختار المؤذن الذي تحبه.

إمكانية اختيار صوت الأذان من خلال مكتبة هاتفك الخاص.

أصوات الإقامة.

تنبيهات الأذان والإقامة.

خلفيات الأذان: حيث يمكن اختيار الشكل الذي يظهر في خلفية الأذان وقت الصلاة.

6- معرفة مواقيت الصلاة حول العالم:

تعرض لك هذه الخاصية مواقيت الصلاة تبعاً لكل دولة، عند النقر على الموقع الخاص بتلك الدولة في خريطة العالم.

7- فوائد أخرى متنوعة:

يمكنك من خلال التطبيق الاطلاع على مقالات متنوعة شاملة للكثير من الموضوعات الإيمانية، والفقهية، والعلمية، والطبية، والتاريخية، والوثائقية، والتعليمية التي تهم كل عائلة.

8 – إنجاز ختمة ورد القرآن:

أصبح من السهل الآن ختم القرآن أكثر من مرة من خلال تطبيق المصلي، حيث يضم ميزة تُسمى (ختمة القرآن) والتي يمكنك من خلالها:

تحديد القراءة اليومية للقرآن، سواء جزء أو حزب أو ربع أو صفحة أو سورة.

تحديد عدد الأجزاء المراد ختمها.

تحديد بدء القراءة من الجزء.

تنبيهات لتذكيرك بمتابعة الورد اليومي.

9- إمساكية رمضان (مشاركة وطباعة):

يمكنك أن تتابع مواقيت الصلاة كاملة لشهر رمضان المبارك من خلال إمساكية رمضان بتطبيق المصلي، حيث تتعرف من خلالها على:

مواقيت الصلاة للشهر بأكمله، ومعرفة التاريخ (هجري/ ميلادي).

إمكانية مشاركة الإمساكية وطباعتها.

إمكانية تعديل التقويم وتحديده تبعاً للدولة المشار إليها بالتطبيق.

10- تحديد المسجد:

يمكنك التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة، وتحديد مجموعة من المساجد القريبة من موقعك تبعًا لموقعك الحالي.

11- حدث في مثل هذا اليوم:

تتيح لك هذه الميزة التعرف على أهم الأحداث التاريخية الإسلامية والعالمية، وذلك بهدف تعريف المستخدم على أبرز إنجازات العصر الإسلامي.

12- ورد المحاسبة:

يوفر لك تطبيق المصلي شاشة (ورد المحاسبة)، لتتمكن من متابعة ما يلي:

أذكار الصباح.

أذكار بعد الصلاة.

صلاة النوافل.

قراءة ورد من القرآن.

أداء الفرائض.

إمكانية إضافة مهام أخرى قُمت بإنجازها تُعينك على عباداتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.