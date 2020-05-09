أعلنت شركة فيسبوك في نهاية شهر أبريل الماضي عن استثمارها مبلغ 5.67 مليارات دولار في منصة (Jio Platforms) – الرقمية التابعة لمجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) للملياردير الهندي (موكيش أمباني) Mukesh Ambani – الذي يعد أكبر استثمار لفيسبوك في الهند حتى الآن.

ومع الاستثمار الجديد في (Jio Platforms) سوف تبلغ حصة فيسبوك 9.99% مما يمنحها موطئ قدم رئيسي في أحد أسرع أسواق الإنترنت نموًا في العالم. ولكن لماذا قامت فيسبوك باستثمار هذا المبلغ الضخم في المنصة، وماهي أهدافها في السوق الهندية؟

هل تمهد الشراكة بين فيسبوك و Jio الهندية لإطلاق تطبيق فائق جديد؟

تمتلك (Jio Platforms) العديد من الخدمات تحت مظلتها، من ضمنها (ريلاينس جيو) Reliance Jio، وهي شبكة هاتف محمول لديها أكثر من 390 مليون مشترك، حيث تعتبر الشركة الأولى في الهند من حيث الإيرادات وقاعدة المشتركين.

كما تمتلك مجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) – التي تتخذ من مومباي مقراً لها – أعمالًا تجارية كبيرة في قطاع التجزئة، ولديها الآن أكثر من 10 آلاف متجر لبيع البقالة والإلكترونيات الاستهلاكية والملابس، وتخطط لإطلاق منصتها الخاصة للتجارة الإلكترونية (JioMart) لربط مئات الملايين من الهنود وشركات بيع التجزئة الصغيرة عبر الإنترنت.

ومع حقيقة أن الهند تمثل أكبر سوق لتطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك مع أكثر من 400 مليون مستخدم، فإن هذه الشراكة الجديدة بين الشركتين من شأنها تمهيد الطريق لتقديم خدمات الدفع الرقمية عند إطلاق منصة التجارة الإلكترونية (JioMart)، وربما التعاون لإطلاق (تطبيق فائق) Super App من Jio Platform.

ولكن ما هو التطبيق الفائق Super App؟

يتيح (التطبيق الفائق) Super App للمستخدم التعامل مع وظائف عدد من التطبيقات المختلفة مثل: الدردشة، وتحويل الأموال، والتسوق، وشراء البقالة، واستدعاء سيارة أجرة، من خلال تطبيق واحد فقط دون الحاجة لفتح كل تطبيق بمفرده لإجراء كل عملية.

هل هناك أي تطبيقات فائقة متوفرة الآن؟

حتى الآن نجد أن التطبيقات الفائقة موجودة بكثافة في قارة آسيا، لوجود قاعدة مستخدمين كبيرة تستخدم الهواتف الذكية بكثافة مما ساعد على إطلاق ونمو التطبيقات الفائقة، وأشهرها تطبيق WeChat من شركة Tencent الصينية، وتطبيق Gojek في سنغافورة.

ويعتبر تطبيق WeChat هو الأكثر نجاحًا في الصين وآسيا بشكل عام، حيث يقدم التطبيق عددًا من الخدمات في تطبيق واحد، مثل: الدردشة، والبيع بالتجزئة، وتحويلات الأموال، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

إذًا، هل سنرى تطبيق فائق من فيسبوك و Jio Platform؟

مع قاعدة المستخدمين الكبيرة لموقع فيسبوك – أكثر من 300 مليون مستخدم هندي – بشكل عام، وتطبيق واتساب الذي يقدر عدد مستخدميه في الهند بأكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا بشكل خاص، والأعمال التجارية الواسعة في قطاع التجزئة لمجموعة Jio Platform زادت احتمالات ظهور تطبيق فائق بقوة في السوق الهندية.

تأمل مجموعة Jio Platform بجلب ما يقارب 30 مليون بائع تجزئة لمنصة التجارة الإلكترونية JioMart التي تخطط لإطلاقها في الفترة القادمة، وبالتالي دمج هذه القوى في منصة واحدة من شأنه أن يُنذر بإطلاق تطبيق فائق سيسطر على السوق الهندية بشكل كبير.