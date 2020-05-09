ميزو تعلن رسميًا عن Meizu 17 و Meizu 17 Pro

كشفت شركة (ميزو) Meizu أخيرًا عن أحدث هواتفها الرائدة (Meizu 17) و (Meizu 17 Pro) بعد حملة تشويق طويلة، بحيث يتطابق تقريبًا الهاتف الأول مع الثاني الذي يتميز بكاميرات مساعدة أفضل وشحن لاسلكي وذاكرة وصول عشوائي أسرع، وتعتبر هذه الهواتف الأولى التي تدعم شبكات الجيل الخامس (5G) في تشكيلة ميزو.

ويعد (Meizu 17 Pro) أقوى الهواتف الرائدة من الشركة في النصف الأول من عام 2020، في حين يأتي (Meizu 17) كبديل أرخص قليلاً، لكن لا يمكن من الناحية البصرية التمييز بين الاثنين تقريبًا، والفرق الوحيد هو أن (Meizu 17 Pro) يأتي بجهة خلفية من السيراميك.

ويأتي (Meizu 17) و (Meizu 17 Pro) بشاشة من سامسونج من نوع (AMOLED) بقياس 6.6 إنشات مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9 مع معدل تحديث 90 هيرتزًا ومعدل أخذ عينات اللمس 180 هيرتزًا وسطوع يصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع وبكثافة تبلغ 390 بكسل في الإنش الواحد.

ويتضمن كلا النموذجين معالج (Snapdragon 865 5G)، وتستخدم ميزو تقنية (mSmart 5G) الجديدة التي يقال إنها تحسن عمر البطارية عند استخدام شبكة الجيل الخامس الجديدة.

وتدعي ميزو أن تقنية (mSmart 5G) سريعة ومستقرة، لذا يمكن أن يستمر (Meizu 17) بالعمل لمدة أطول تصل إلى 4 ساعات و 25 دقيقة بعد تشغيل هذا الوضع الخاص مقارنةً بوضع (5G) العادي.

وتعزى كفاءة بطارية الهاتف أيضًا إلى تصميم الهوائي المحيطي بزاوية 360 درجة، الذي يضمن اتصالًا مستقرًا بالشبكة، ويتميز (Meizu 17) و (Meizu 17 Pro) ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع (Super mCharge) بقدرة 30 واط، التي تعد بشحن الهاتف بنسبة 56 في المئة خلال نصف ساعة.

ويأتي (Meizu 17 Pro) مع حل الشحن اللاسلكي (Super mCharge) بقدرة 27 واط الذي يمكنه شحن ما يصل إلى 47 في المئة خلال 30 دقيقة، كما يدعم هذا النموذج ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

ويحتوي (Meizu 17) على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع (UFS 3.1)، ويعد أكبر اختلاف بين النموذجين هو وجود (LPDDR5)، حيث يأتي (Meizu 17 Pro) مع معيار (LPDDR5) الجديد و (UFS 3.1) كمعيار للتخزين.

ويعتمد كلا الهاتفين على مستشعر (IMX686 64MP) من سوني بدقة 64 ميجابكسل باعتباره العدسة الأساسية في الكاميرا الرباعية.

ويجلب (Meizu 17 Pro) عدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل، التي تعد بتكبير يصل إلى 8X بدون فقدان، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل قادرة على التقاط صور ثابتة بزاوية 129 درجة، وهناك عدسة رابعة من سامسونج (S5K3 3D TOF) التي سيتم استخدامها لالتقاط بيانات العمق ومحتوى الواقع المعزز.

بينما يجلب (Meizu 17) عدسة بورتريه بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل قادرة على التقاط صور ثابتة بزاوية 118 درجة، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل يمكنها التقاط صور قريبة من 2.5 سنتمتر.

وزودت ميزو الأجهزة بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وتدعي الشركة أن هذه الكاميرا تتميز الآن بخوارزميات الوضع الليلي من الجيل الثالث (Super Night Mode 3.0) التي تضمن صورًا ذاتية واضحة ومشرقة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.

وتستفيد الشركة بالكامل من الكاميرا الأمامية الموجودة ضمن ثقب باستخدامها كمؤشر للبطارية، ويتميز الهاتف أيضًا بمكبرات صوت ستريو، وتدعي ميزو أن الإخراج الصوتي قد زاد بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع السابق، وهناك مستشعر بصمة الإصبع المدمج تحت الشاشة

ويتم تسعير (Meizu 17) على النحو التالي:

8/128 جيجابايت بسعر 525 دولارًا.

8/256 جيجابايت بسعر 565 دولارًا.

بينما يتم تسعير (Meizu 17 Pro) على النحو التالي: