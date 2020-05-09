ما هو السبب الذي أدى إلى توقف التطبيقات عن العمل في آيفون؟

ما هو السبب الذي أدى إلى توقف التطبيقات عن العمل في آيفون؟

توقفت العديد من تطبيقات (iOS) يوم الأربعاء الماضي عن العمل لأكثر من ثلاث ساعات، وذلك وفقًا لتقارير متعددة وتغريدات كثيرة على منصة تويتر، أوضحت أن تطبيقات مثل: (Spotify) و (TikTok) و (Pinterest) و (Tinder) وغيرها من التطبيقات قد توقفت عن الاستجابة.

ما هو السبب الرئيسي في توقف التطبيقات عن العمل في آيفون؟

ظهرت تقارير عن المشكلة بالتفصيل في سلسلة من التعليقات في موضوع نُشر على منصة GitHub حيث ذكر المشاركين أن تطبيقات iOS الرئيسية مثل: Spotify و Tinder و Pinterest و Quora توقفت عن العمل بسبب مشكلة في مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بشركة فيسبوك (SDK) المستخدمة لتشغيل ميزات تسجيل الدخول للعديد من التطبيقات وهي المسؤولة عن المشكلة.

كما أظهر مؤشرات موقع Downdetector – المتخصص في تتبع التطبيقات – ارتفاعًا كبيرًا في بلاغات توقف تطبيقات مثل: Spotify و Pinterest و Tinder و TikTok عن العمل، كما ذكر الأشخاص الذين لا يستخدمون خيار فيسبوك لتسجيل الدخول إلى التطبيقات في هاتف آيفون الخاص بهم أنهم قد واجهوا مشكلات مع هذه التطبيقات، وذلك لأن حزمة SDK غالبًا ما تكون جزءًا من التطبيقات كخيار حتى لو لم تُستخدم بالفعل.

ماذا قالت فيسبوك عن هذا التوقف المفاجئ؟

بالرغم من أن توقف التطبيقات كان لفترة وجيزة وفي هواتف آيفون فقط، إلا أن صداها انتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت خاصةً عبر منصة تويتر، وذلك لأن الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يمكثون في منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا وبالتالي يعتبر الهاتف الذكي والتطبيقات المضمنة فيه جزءًا أساسيا لقضاء أوقاتهم أثناء العزل المنزلي.

استجابت فيسبوك سريعًا وشرحت سبب توقف التطبيقات في آيفون، حيث ذكر متحدث باسم فيسبوك السبب: “كان هناك تغيير في إصدار جديد من فيسبوك أدى إلى حدوث توقف لبعض التطبيقات التي تستخدم مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بنا لنظام التشغيل (iOS)، وقد حددنا المشكلة بسرعة و أصلحناها، ونحن نعتذر عن أي إزعاج”.

وتعتبر مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بشركة فيسبوك مهمة للكثير من المطورون في شركات التكنولوجيا لاستخدامها من أجل الحصول على إحصاءات إعلانية، بالإضافة إلى ميزة تسجيل الدخول الخاصة بالشركة من خلال اتصال (Facebook SDK) لنظام التشغيل (iOS) بخوادم فيسبوك في كل مرة يشغل فيها المستخدم تطبيقًا مرتبطًا بها.

لذلك يجب عليك ألا تستخدم ميزة تسجيل الدخول مع فيسبوك لتسجيل الدخول لتطبيقاتك المختلفة في آيفون، وذلك لتجنب المخاطر الأمنية التي يمكن أن تُشكلها هذه الميزة على خصوصيتك عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات حيث يمكن بيع بيانات استخدامك للتطبيقات للشركات الإعلانية التي تتعاون مع فيسبوك.

كما أن إصدار نظام التشغيل iOS 13، يأتي مزودًا بالعديد من ميزات الأمان والخصوصية التي تهدف إلى المساعدة في إيقاف تطبيقات مثل: جوجل وفيسبوك من جمع المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى ميزة (تسجيل الدخول مع آبل) Sign in with Apple المتوقع رؤيتها في الكثير من التطبيقات في هواتف آيفون قريبًا.