مايكروسوفت تعرض إصلاحًا مجانيًا لشقوق غامضة في شاشة Surface Laptop 3

مايكروسوفت تعرض إصلاحًا مجانيًا لشقوق غامضة في شاشة Surface Laptop 3

عرضت شركة مايكروسوفت على مالكي حاسوبها المحمول (سيرفس لابتوب 3) Surface Laptop 3 إصلاح الشاشة مجانًا في حال كانت تعاني من مشكلة بدأ الإبلاغ عنها بُعيد إطلاقه أواخر العام الماضي.

وفي الأشهر التي تلت إطلاق (سيرفس لابتوب 3) في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، أبلغ بعض المستخدمين عن ظهور شقوق تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول دون سبب واضح.

وقالت مايكروسوفت في أول رد لها في شهر شباط/ فبراير الماضي: إنها تحقق في المشكلة، والآن عادت لتوضيح سبب محتمل للمشكلة، وقدمت إصلاحات مجانية للمتضررين.

وقالت مايكروسوفت في صفحة دعم: “لقد حققنا في ادعاءات تشقق الشاشة في جهاز (سيرفس لابتوب 3) وقررنا أنه في نسبة صغيرة جدًا من الحالات، قد يتسبب جسيم غريب صلب في كسر شعري في الزجاج، وقد يبدو الكسر أنه يظهر على نحو غير متوقع أو بدون سبب واضح”.

وأضافت الشركة: “إذا كنت تعتقد أن جهاز (سيرفس لابتوب 3) يواجه هذه المشكلة، فنحن نشجعك على الاتصال بدعم مايكروسوفت لبدء الإصلاح مجانًا خلال مدة الضمان للجهاز”.

وتقول مايكروسوفت أيضًا: إن كان المستخدم قد دفع سابقًا مقابل إصلاح يعتقد أنه يجب تغطيته بهذه السياسة الجديدة، فيمكنه الاتصال بدعم مايكروسوفت للحصول على تعويض محتمل.