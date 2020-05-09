كيفية نسخ النصوص من الورق إلى الحاسوب باستخدام Google Lens

أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق (عدسة جوجل) Google Lens تسمح للمستخدمين بالمسح الضوئي للنصوص المكتوبة بخط اليد أو من المستندات ونسخها إلى خدمة تحرير النصوص التابعة لها Document.

إليك كيفية نسخ النص من الورق إلى الحاسوب المحمول باستخدام Google Lens:

تتيح الميزة الجديدة في تطبيق Google Lens للمستخدمين القدرة على مسح النصوص سواء المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد عبر كاميرا الهاتف ولصقها مباشرة في الحاسوب المحمول في تطبيق مستندات جوجل Google Document بدون الحاجة إلى أي نسخ يدوي.

ولكن هناك بعض المتطلبات لاستخدام هذه الميزة:

أولًا: يجب عليك استخدام أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم.

ثانيًا: يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل نفسه في كل من الهاتف والحاسوب المحمول، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Lens.

اضغط على رمز الرسالة النصية في أسفل القائمة.

وجّه الكاميرا إلى النص أو الصورة التي تريد مسحها ضوئيًا.

اضغط على الزر لالتقاط صورة.

سيقوم التطبيق تلقائيًا بتمييز أي نص يتعرف عليه في الصورة، ولكن يمكنك استخدام إصبعك لتحديد النص الذي تريد نسخه.

إذا كنت تريد نسخ كل شيء، فانقر على خيار (تحديد الكل) Select all.

انقر على خيار (نسخ إلى الحاسوب) Copy to Computer.

ستظهر لك قائمة بجميع أجهزة الحاسوب التي سجلت الدخول من خلالها إلى حساب جوجل في متصفح جوجل كروم.

انقر على الجهاز الذي تريد مشاركة النص معه.

ستتلقى إشعارًا منبثقًا في جهاز الحاسوب عند فتح متصفح جوجل كروم يفيد أنه قد أُرسل نص من هاتفك، وأنه موجود في الحافظة الخاصة بك (copied to your clipboard).

افتح تطبيق مستندات جوجل وانقر بزر الماوس الأيمن واختر (لصق) Paste لإدراج النص المنسوخ في الحاسوب الخاص بك.

بالإضافة لهذه الميزة الجديدة في تطبيق Google Lens أضافت جوجل أيضا تحديثات أخرى وهي:

تعلم كلمات جديدة وكيفية نطقها: يمكنك استخدام التطبيق لترجمة الكلمات إلى أكثر من 100 لغة والتي تشمل الإسبانية والصينية وغيرها، وذلك من خلال توجيه الكاميرا إلى النص، والتدرب لنطق الكلمات أو العبارات التي يصعب عليك نطقها من خلال تحديدها في النص والضغط على زر (الاستماع) الجديد.

البحث السريع عن الكلمات التي لا تفهمها: إذا صادفت كلمة أو عبارة لا تفهمها في كتاب أو صحيفة، يمكنك استخدام التطبيق في تحديد العبارة المعقدة والبحث عنها في نتائج بحث جوجل المضمنة لمعرفة المزيد عنها بسرعة.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.