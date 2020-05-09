برامج وتطبيقات

جوجل تطلق “الوضع العائلي” لتطبيق التراسل Duo

جوجل تطلق "الوضع العائلي" لتطبيق التراسل Duo
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أعلنت شركة جوجل اليوم الجمعة عن إطلاق ميزة (الوضع العائلي) Family Mode في تطبيق التراسل التابع لها (دوو) Duo لمساعدة العوائل التي فرقها تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 على زيادة التواصل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الوضع العائلي الجديد يسمح للمستخدمين بالرسم على الشاشة أثناء المكالمات المرئية لإضفاء نوع من المرح على المكالمات. ويمكن إضافة التأثيرات، والأقنعة.

جوجل تطلق “الوضع العائلي” لتطبيق التراسل Duo

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على زر القائمة أثناء المكالمات المرئية، ثم النقر على (عائلة) Family. وقالت جوجل: إن الوضع العائلي الجديد متاح عندما يُسجَّل الدخول إلى (دوو) عن طريق حساب جوجل. وأكدت أن التطبيق لا يزال مشفرًا بتقنية (طرف إلى طرف) أثناء المكالمات.

وإضافةً إلى جلب الأقنعة والتأثيرات لميزة (الوضع العائلي) الجديدة، قالت الشركة إنها متاحة أيضًا لجميع المكالمات الفردية في نظامي أندرويد، و iOS، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

جوجل تطلق “الوضع العائلي” لتطبيق التراسل Duo

وقالت جوجل: إنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون بالإمكان إجراء مكالمات (دوو) جماعية عبر الويب، وسيبدأ ذلك تجريبيًا في متصفح كروم، كما أضافت أن الميزة ستأتي مع تخطيط جديد يسمح برؤية عدد أكبر من الأشخاص في الوقت ذاته.

ولتسهيل المكالمات الجماعية على المستخدمين، سيكون بالإمكان دعوة أي شخص لديه حساب جوجل للانضمام إلى الاجتماعات من خلال مشاركة الرابط الخاص بها فقط.

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