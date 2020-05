Fortnite تصبح واحدة من أكبر الألعاب على الإطلاق

أعلنت شركة (Epic Games) المطورة للعبة (Fortnite) أن عدد اللاعبين المسجلين وصل إلى 350 مليون لاعب، وذلك عبر تغريدة كشفت من خلالها أيضًا أن اللاعبين لعبوا لمدة 3.2 مليار ساعة في شهر أبريل، وهو عدد من المرجح أن يزداد من خلال إجراءات الحماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتساعد هذه الأرقام على جعل اللعبة المجانية واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإطلاق، حيث يتم تصنيفها إلى جانب لعبة (Minecraft) وبعض من أكثر الألعاب المحمولة التي يتم تنزيلها ولعبها مجانًا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وتستمر (Fortnite) في جذب جمهور عالمي هائل بعد أكثر من عامين ونصف العام من صدورها الأولي، وذلك بالرغم من وجود العديد من المنافسين الجدد في نوع المعركة الملكية ، من ضمنها (Apex Legends) من (Electronic Arts) و (Call of Duty: Warzone) من (Activision).

وويرجع ذلك جزئيًا إلى كون اللعبة متاحة بسهولة على جميع المنصات، ولأن شركة (Epic Games) تواصل تحديثها باستمرار.

وتطورت تجربة اللعبة بمرور الوقت وتوسعت وأصبحت تتضمن أوضاعًا وأحداثًا تركز على بناء الأشياء والتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مع لاعبين آخرين، أو حضور الحفلات الحية، التي استخدمتها الشركة المطورة للعبة من أجل الحفاظ على تفاعل اللاعبين.

واجتذبت في الشهر الماضي سلسلة من الأحداث المباشرة داخل اللعبة التي تضم مغني الراب (ترافيس سكوت) Travis Scott أكثر من 12 مليون متفرج.

ويشكل وضع (Party Royale) أحدث إضافة للعبة، حيث يجد اللاعب نفسه ضمن جزيرة جديدة أصغر بدون أسلحة أو قتل، ويمكن للاعبين، بدلاً من ذلك، التسابق في القوارب والدراجات الرباعية العجلات وزيارة نادي الرقص وتجربة ملابس جديدة ومشاهدة حفلات موسيقية، وما يزال هذا الوضع حاليًا في المرحلة التجريبية.

وتسعى شركة (Epic Games) إلى بناء شبكة اجتماعية تعيش بالكامل داخل عالمها الثلاثي الأبعاد، ومن المفترض إطلاق وضع (Party Royale) رسميًا يوم غدًا الموافق 8 مايو من خلال مهرجان موسيقي صغير يضم كل من (Deadmau5) و (Dillon Francis) و (Steve Aoki).

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020