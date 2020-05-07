6 تطبيقات يجب تثبيتها أولًا في حاسوب ويندوز أو ماك الجديد

سواء كنت مستخدمًا لنظام التشغيل ويندوز، أو نظام التشغيل ماك أوإس، يجب أن تضع في اعتبارك بأنه عند اقتناء حاسوب جديد هناك بعض التطبيقات التي يجب عليك تثبيتها أولًا قبل أن تقوم بفعل أي شيء آخر.

إليك 6 تطبيقات يجب تثبيتها في حاسوبك الجديد قبل استخدامه:

1- متصفح جوجل كروم:

بالرغم من وجود الكثير من المتصفحات البديلة، إلا أن وجود متصفح (جوجل كروم) Google Chrome في أي حاسوب ويندوز أو ماك يعتبر أمر حيوي للغاية ومهم للغاية لعدد من الأسباب مثل: تكاملها مع خدمات جوجل الأخرى، وتوفيره للعديد من الإضافات التي ربما لا تجدها في أي متصفح أخر.

البدائل: فايرفوكس، ومايكروسوفت إيدج، وسفاري.

2- تطبيق Parallels Toolbox:

يتيح لك تطبيق (Parallels Toolbox) تحقيق أقصى استفادة من حاسوبك سواء كان يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس، حيث يضم أكثر من 30 أداة مساعدة تساعدك في زيادة الإنتاجية مثل: أداة لأخذ لقطات الشاشة، وأداة لإنشاء الصور المتحركة، وتغيير حجم الصور والتعامل مع الملفات المضغوطة.

3- تطبيق LastPass:

إعداد جهاز جديد يعني إدخال الكثير من كلمات المرور، وبدلاً من الاعتماد على الملء التلقائي في متصفح جوجل كروم أو Apple Keychain، يجب أن يكون لديك تطبيق مدير كلمات مرور منفصل، وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق LastPass.

يقدم تطبيق LastPass إصدارًا مجانيًا يضم الكثير من الميزات التي ستحتاج إليها، حيث يتيح لك إنشاء عدد غير محدود من كلمات المرور في هاتفك وتخزينها.

بالإضافة إلى تخزين معلومات أخرى هامة، مثل: أرقام بطاقات الائتمان، وتشفير جميع عمليات تسجيل الدخول والمعلومات الأخرى، ومزامنتها عبر السحابة، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز آخر من خلال التطبيقات أو المتصفح.

البدائل: 1Password و DashLane، و NordPass.

4- تطبيق Authy:

أثناء تصفحك للإنترنت ربما ترغب في الحصول على تطبيق مصادقة ثنائية لحماية حساباتك على الإنترنت، وعلى الرغم من أن العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور تدعم ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA، إلا أن تطبيق Authy يتيح لك إبقاء كلمات المرور الخاصة بك منفصلة.

البدائل: Google Authenticator و andOTP.

5- تطبيق VLC:

مشغل وسائط متعددة مجاني ومفتوح المصدر يعمل في جميع أنظمة التشغيل الموجودة، ويدعم VLC تشغيل معظم ملفات الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى دعم تشغيل المحتوى الموجود في أقراص الفيديو الرقمية وأقراص الصوت المضغوطة وأقراص VCD، ودعم بروتوكولات البث المختلفة.

6- تطبيق F-Secure Freedome:

مع الكثير من عمليات التجسس وسرقة الهوية عبر الإنترنت، نجد أن استخدام تطبيق شبكة افتراضية VPN يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على سرية هويتك عبر الإنترنت، وسهولة استخدام الخدمات والمواقع المحجوبة في منطقتك.

وبالتالي يجب عليك تأمين حركتك من خلال استخدام تطبيق F-Secure Freedome، وهو سهل الاستخدام، ولا يستهلك الكثير من موارد الحاسوب.

البدائل: NordVPN و ExpressVPN.