5 من أبرز الحواسيب المحمولة لقطاع الأعمال لعام 2020

تعتبر الحواسيب المحمولة الموجهة لقطاع الأعمال مناسبة للكثير من المستخدمين الذي يبحثون عن أجهزة تساعدهم على زيادة الإنتاجية، خاصةً العاملين في مجال التصميم الجرافيكي، أو تطوير التطبيقات، أو تحرير الفيديو، حيث تتميز هذه الحواسيب بالمواصفات العالية، والأداء القوي.

كيفية اختيار حاسوب محمول يناسب عملك:

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الطراز المناسب للحواسيب المحمولة المخصصة لقطاع الأعمال:

المعالج : إذا كنت تحتاج إلى أداء متطور للنمذجة ثلاثية الأبعاد، أو تحرير مقاطع فيديو احترافية، فيجب عليك شراء حاسوب محمول يحتوي على وحدة معالجة مركزية رباعية النواة من نوع Core i5 أو Core i7.

: إذا كنت تحتاج إلى أداء متطور للنمذجة ثلاثية الأبعاد، أو تحرير مقاطع فيديو احترافية، فيجب عليك شراء حاسوب محمول يحتوي على وحدة معالجة مركزية رباعية النواة من نوع Core i5 أو Core i7. عمر البطارية : يجب أن تبحث عن حاسوب محمول بعمر بطارية يدوم لأكثر من 9 ساعات على الأقل.

: يجب أن تبحث عن حاسوب محمول بعمر بطارية يدوم لأكثر من 9 ساعات على الأقل. دقة الشاشة : تجنب الحواسيب المحمولة ذات الشاشات المنخفضة الدقة، حيث يجب أن تكون شاشة الحاسوب بدقة 1920×1080 بكسلًا أو أعلى.

: تجنب الحواسيب المحمولة ذات الشاشات المنخفضة الدقة، حيث يجب أن تكون شاشة الحاسوب بدقة 1920×1080 بكسلًا أو أعلى. محركات الأقراص : إذا كنت تريد حاسوب محمول سريع، يجب أن تركز على الحواسيب المحمولة التي تأتي بمحرك أقراص من نوع SSD بدلاً من نوع HDD، حيث أن الأقراص الثابتة من نوع SSD تتيح لك فتح البرامج وتعدد المهام بشكل أسرع ثلاث مرات على الأقل من محركات الأقراص الثابتة القديمة.

: إذا كنت تريد حاسوب محمول سريع، يجب أن تركز على الحواسيب المحمولة التي تأتي بمحرك أقراص من نوع SSD بدلاً من نوع HDD، حيث أن الأقراص الثابتة من نوع SSD تتيح لك فتح البرامج وتعدد المهام بشكل أسرع ثلاث مرات على الأقل من محركات الأقراص الثابتة القديمة. المنافذ المتعددة: إذا كنت تتصل بشبكة سلكية بشكل متكرر، فتأكد من أن الحاسوب المحمول يحتوي على منفذ Ethernet، إذا كان التصوير الفوتوغرافي جزءًا أساسيًا من عملك، فاختر حاسوب محمول مزود بقارئ بطاقة ذاكرة، كما يُعد منفذ Thunderbolt 3 إضافة كبيرة حيث سيسمح لك بالاتصال بالأجهزة الطرفية عالية السرعة.

إليك 5 من أبرز الحواسيب المحمولة لفئة الأعمال لعام 2020:

1- حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon:

تقدم شركة لينوفو عادة الحواسيب المحمولة التي تجمع بين الأداء الجيد، والسعر المناسب، ويأتي حاسوب ThinkPad X1 Carbon من الجيل السابع بتصميم أكثر أناقة وأخف وزنًا مع غطاء علوي من ألياف الكربون، وهيكل خفيف الوزن، ومجموعة ميزات أمان (ThinkShield) مُضمنة لحماية بياناتك.

يأتي الحاسوب بمعالج إنتل الجيل الثامن Core i5، أو Core i7 رباعي النوى، وبطاقة رسوميات Intel UHD 620، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SDD يبدأ من 256 جيجابايت، وحتى 1 تيرابايت.

ويأتي بشاشة مقاسها 14 بوصة، بدقة 1920×1080 بكسلًا، ويعتمد عمر البطارية إلى حد كبير على الطراز الذي تختاره، ولكن بشكل عام يمكن أن يصل عمر البطارية حتى 9 ساعات.

2- حاسوب Apple MacBook Pro:

قامت آبل بإعادة تصميم الجهاز بصورة شاملة من خلال استبدال لوحة مفاتيح الفراشة التي كانت تعتمدها خلال السنوات الأربع الماضية بما تسميه لوحة المفاتيح السحرية Magic Keyboard، وست مكبرات صوت أعلى، ومقبس سماعة الرأس.

يعمل حاسوب MacBook Pro مقاس 16 بوصة، بمعالج من الجيل التاسع من معالجات إنتل سداسي النوى Core i7أو Core i9، ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Pro 5300M أو AMD Radeon Pro 5500M، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR4 بسعة 16 جيجابايت، ومحرك أقراص من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت.

يأتي الجهاز بشاشة مقاسها 16 بوصة، بدقة 2072×1920 بكسلًا، وبكثافة 226 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويضم أربعة منافذ من نوع Thunderbolt 3، ويصل عمر البطارية إلى 11 ساعة.

3- حاسوب HP Elite Dragonfly:

ينتمي هذا الحاسوب إلى أجهزة اثنين في واحد، فهو قابل للدوران 360 درجة لاستخدامه كجهاز لوحي، ويتميز بهيكل متين من المغنيسيوم باللون الأزرق الداكن، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ومجموعة من ميزات الأمان مثل: كاميرا IR ومستشعر بصمات الأصابع.

يأتي حاسوب HP Elite Dragonfly بشاشة بقياس 13.3 بوصة، بدقة 1080×1920 بكسلًا، مع إمكانية الحصول على نسبة شحن 50% بعد 30 دقيقة من الشحن بفضل تقنية الشحن السريع، ويضم منفذين من نوع Thunderbolt 3، مع عمر بطارية يصل حتى 12 ساعة.

يعمل الحاسوب بمعالج إنتل من الجيل الثامن يبدأ من Core i3، وحتى Core i7، وبطاقة رسوميات مدمجة من نوع Intel UHD Graphics 620، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR3 بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

4- حاسوب Microsoft Surface Pro 7:

لا يزال هذا الحاسوب واحدًا من أفضل الحواسيب المحمولة في فئة اثنين في واحد بفضل تصميمه المتميز من المغنيسيوم النحيف، مع لوحة مفاتيح مريحة، ومنفذ USB-C للشحن، ودعم قلم Surface Pen.

يأتي حاسوب Microsoft Surface Pro 7 بشاشة بقياس 12.3 بوصة بدقة 2736×1824 بكسلًا. ويضم منفذين من نوع Thunderbolt 3، ويصل عمر بطاريته لأكثر من 10 ساعات.

ويعمل بمعالج إنتل من الجيل العاشر يبدأ من Core i3 وحتى Core i7، وبطاقة رسوميات من نوع Intel UHD أو Intel Iris Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع DDR4 بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت حتى 1 تيرابايت.

5- حاسوب Dell Precision 7730:

إذا كنت مهندسًا أو مصممًا محترفًا وتحتاج إلى حاسوب قوي فهذا الحاسوب مناسب جدًا لك، لقدرته على أداء مهام أكثر تطورًا مثل: النمذجة ثلاثية الأبعاد أو تحرير الصور، كما أنه يتمتيز بتصميم متين وغطاء من ألياف الكربون، وإطار معدني لتحمل الصدمات، ولوحة مفاتيح مريحة.

يأتي حاسوب Dell Precision 7730 بشاشة بقياس 17.3 بوصة، بدقة 3840×2160 بكسلًا، ويدعم العرض بتقنية 4K، ويصل عمر بطارية لأكثر من 4 ساعات.

يعمل بمعالج إنتل من الجيل الثامن يبدأ من Core i5 وحتى Core i7، مع خيار معالج Xeon، ووحدة معالجة الرسومات من نوع Nvidia Quadro P5200 أو Radeon Pro WX 7100. مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 بسعة 8 جيجابايت، ومحرك أقراص من نوع HDD بسعة 500 جيجابايت أو SDD بسعة 256 جيجابايت.