4 طرق تساعدك في حل توقف بريد جيميل عن العمل في آيفون

يعتبر تطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail هو التطبيق الأكثر استخدامًا عندما يتعلق الأمر بإرسال الرسائل الإلكترونية سواء الخاصة بالعمل أو الشخصية، وإذا كنت تستخدمه في هاتف آيفون فربما تواجه مشاكل مثل: عدم القدرة على إرسال رسائل واستقبالها، أو فشل في الاتصال بالخادم.

إليك 4 طرق لحل توقف بريد جيميل عن العمل في هاتف آيفون:

1- تفعيل موقعك الجغرافي الجديد:

في كثير من الأحيان، قد تواجه مشاكل إذا حاولت استخدام جيميل في آيفون عندما تكون في موقع جغرافي مختلف أو من خلال متصفح لا تدخل عبره لحسابك بشكل متكرر، ولذلك قد لا يسمح لك التطبيق بالوصول إلى الخادِم في بعض الأحيان كلما فتحت تطبيق البريد في آيفون.

يمكنك معالجة هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت في آيفون.

انتقل إلى gmail.com.

سجّل الدخول إلى الحساب الذي تواجه صعوبات في الدخول إليه، مع التأكد من خروجك من أي حساب آخر.

انسخ الرابط التالي والصقه في شريط العنوان URL الخاص بمتصفحك: https://accounts.google.com/b/0/displayunlockcaptcha

انقر على خيار (متابعة) Continue.

ستظهر لك صفحة تبلغك بتفعيل الوصول إلى الحساب، وهنا يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك مرة أخرى.

افتح تطبيق جيميل وأدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك،وسوف تكون قادرًا على فتح التطبيق والبدء في إرسال الرسائل واستلامها عادة.

2- تفعيل بروتوكول الوصول إلى رسائل الإنترنت:

هناك سبب آخر لمشكلة توقف جيميل عن العمل في آيفون، وهو توقف عمل (بروتوكول الوصول إلى رسائل الإنترنت) IMAP، الذي يتيح لك إرسال جميع معلومات حسابك من هاتفك الذكي وإليه، يمكنك التحقق من تفعيل IMAP وإعادة تشغيله من خلال الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في الحاسوب أو الهاتف.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك.

اضغط على أيقونة الترس في أعلى الزاوية اليمنى في الشاشة.

اختر (الإعدادات).

اضغط على علامة التبويب (POP / IMAP Forwarding and POP/IMAP).

مرر للأسفل، ومن العنوان الفرعي IMAP Access انقر على (تفعيل IMAP) Enable IMAP.

3- حذف الحساب من هاتف آيفون:

يمكنك تجربة حذف حساب جيميل الخاص بك في هاتف آيفون، ثم إعادة إعداده مرة أخرى، ولحذف الحساب اتبع الخطوات التالية:

في جهاز آيفون افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على خيار (كلمات المرور والحسابات) Passwords & Accounts.

اضغط على حساب جيميل الخاص بك.

انقر على خيار (حذف الحساب) Delete Account.

لإعادة إعداد حساب جيميل مرة أخرى في هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، وضمن قسم (كلمات المرور والحسابات) اضغط على خيار (إضافة حساب) Add Account.

اضغط على خيار (جوجل).

اكتب عنوان جيميل الخاص بك.

اضغط على خيار (التالي) Next.

اكتب كلمة مرور حساب جيميل الخاص بك.

اضغط على التالي مرة أخرى.

اضغط على خيار (حفظ) Save.

4- إجراء عملية ضبط المصنع للهاتف:

يمكن لعملية ضبط المصنع لهاتف آيفون أن تساعد في تصحيح الأخطاء التي تمنع جيميل من العمل على مستوى نظام التشغيل، ولكن أولًا قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك، إما باستخدام iTunes أو iCloud.

كما يجب عليك بمجرد انتهاء علمية النسخ الاحتياطي إيقاف تشغيل ميزة Find My iPhone، ثم إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع للهاتف من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (عام) General.

اختر (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (مسح كافة المحتويات والإعدادات) Erase All Content and Settings.

بمجرد إعادة تعيين هاتف آيفون الخاص بك، ستحتاج إلى استعادة آخر نسخة احتياطية من بياناتك، ثم إعداد حساب جيميل الخاص بك مرة أخرى كما هو مذكور سابقًا.