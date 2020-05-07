3 مزايا جديدة في Google Lens يجب عليك استخدامها

تعتبر Google Lens (عدسة جوجل) أداة مفيدة لإنجاز الأمور أثناء العمل والتعلم من المنزل، واليوم تضيف بعض المزايا الجديدة لتجعلك أكثر إنتاجية أثناء استخدامها.

نسخ النص من الورق إلى الحاسب المحمول:

يمكنك بالفعل استخدام Google Lens لنسخ ولصق النص بسرعة من الملاحظات الورقية والمستندات لتوفير الوقت. أما الآن عند تحديد نص باستخدام Google Lens يمكنك النقر على (نسخ إلى الحاسب) للصق النص بسرعة على جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه باستخدام متصفح كروم، يعد هذا أمرًا رائعًا لنسخ الملاحظات المكتوبة بخط اليد بسرعة، إذا كنت تكتب بدقة، ولصقها على الحاسب المحمول دون الحاجة إلى إعادة كتابتها جميعًا.

يتطلب نسخ النص إلى جهاز الحاسب أحدث إصدار من جوجل كروم، ويجب تسجيل دخول كِلا الجهازين إلى حساب جوجل نفسه.

تعلم كلمات جديدة وكيفية نطقها:

تضاعفت عمليات البحث عن تعلم لغة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وإذا كنت تستخدم الوقت الإضافي في المنزل لاختيار لغة جديدة، فيمكنك بالفعل استخدام Google Lens لترجمة الكلمات إلى الإسبانية والصينية وأكثر من 100 لغة أخرى، من خلال توجيه الكاميرا إلى النص.

الآن يمكنك أيضًا استخدام Lens للتدرب على الكلمات أو العبارات التي يصعب قولها، فقط حدد النص باستخدام Lens واضغط على زر (الاستماع) الجديد.

البحث السريع عن المفاهيم الجديدة:

إذا صادفت كلمة أو عبارة لا تفهمها في كتاب أو صحيفة، مثل “موجات الجاذبية”، يمكن أن تساعدك Google Lens على فهمها، الآن مع نتائج بحث جوجل المضمنة يمكنك تحديد عبارات أو كلمات معقدة لمعرفة المزيد عنها بسرعة، كما يتم طرح هذه المزايا اليوم باستثناء ميزة الاستماع التي تتوفر على أندرويد فقط وستتوفر قريبًا على iOS.

Lens متاح على iOS وأندرويد.