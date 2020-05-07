هل سيحل التسويق الرقمي مكان التسويق التقليدي؟

منذ انتشار الإنترنت بدأت أصوات العاملين في مجال التسويق الرقمي تتعالى، حيث بدأ الترويج إلى أن التسويق التقليدي يلفظ أنفاسه الأخيرة، ونظرًا للأحداث العالمية الآن التي تنقل الأشخاص عبر الإنترنت بسرعة كبيرة، فإن الصرخة التي تقول أن التسويق التقليدي مات قد أصبحت أعلى، لكن هل هذا يعني أن التسويق التقليدي قد انتهى حقيقةً؟

حوالي ثلاثة من كل أربعة أشخاص يفضلون التعرف على المنتجات من خلال المحتوى بدلاً من الإعلانات التقليدية، ومقابل كل 10 أشخاص، قال ستة منهم إن مشاهدة مقطع فيديو على فيسبوك أثر على قرار الشراء في آخر 30 يومًا؛ ومع ذلك نقول جميعًا إننا نكره الإعلانات التجارية على شاشة التلفزيون.

مع اكتساب الأحداث الافتراضية ومكالمات الفيديو شعبية في أوائل عام 2020، إلى جانب الانخفاض الكبير في حركة الركاب فقد انخفضت الإعلانات التقليدية مثل إعلانات الراديو بشكل كبير جدًا، لذا يبدو أن التسويق الرقمي يستمر في النمو بينما يتعثر التسويق التقليدي.

مع ذلك، فإن ما يقرب من 80٪ من الأسر تقول إنها على الأقل تفحص إعلانات البريد المباشر التي تتلقاها، ويقول أكثر من نصف الأشخاص إنهم يثقون في المواد التسويقية المطبوعة أكثر من أي نوع آخر، لذا عدنا إلى المربع الأول: هل سيحل التسويق الرقمي محل التسويق التقليدي؟

إن الجواب على هذا السؤال ليس بالضرورة إجابة واحدة تناسب الجميع، فالسؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو: أين جمهوري وكيف يمكنني التواصل معهم؟ دعونا نلقي نظرة سريعة على بعض الاختلافات بين هذين النظامين.

يعرف التسويق الرقمي في جوهره باستخدام القنوات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني للتواصل مع الجمهور، ويمكن أن يكون ذلك للتوعية أو توليد العملاء المحتملين.

من ناحية أخرى، تتضمن أساليب التسويق التقليدية قنوات مثل اللوحات الإعلانية والإعلانات التلفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة، إليك نظرة على الأمثلة الأكثر شيوعًا للتسويق التقليدي:

المطبوعات مثل المجلات والصحف وغيرها.

البث مثل التلفاز والراديو.

البريد المباشر مثل الكتالوجات والبطاقات البريدية وما إلى ذلك.

الهاتف مثل التسويق عبر الهاتف والتسويق عبر الرسائل القصيرة.

الإعلانات في الهواء الطلق مثل اللوحات الإعلانية والمنشورات.

حتى أثناء الاستخدام الواسع للإنترنت في أواخر التسعينات، كان التسويق التقليدي هو النوع الوحيد للتسويق، أما الآن فإن التسويق الرقمي ينمو بشكل سريع جدًا، إليك قائمة بقنوات التسويق الرقمي المستخدمة:

وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام وتويتر ولينكدإن.

الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك وفيديوهات المواقع.

مواقع الويب، التدوين وتحسين محركات البحث.

التسويق الرقمي عبر البريد الإلكتروني.

إن الفرق الأساسي بين التسويق الرقمي والتقليدي هو القنوات التي يواجه من خلالها العملاء المحتملون أو الجمهور رسالتك التسويقية.

في نهاية المطاف كِلا النوعين من التسويق لهما فوائد وصعوبات، والمفتاح هو فهم احتياجاتك التسويقية المحددة مع مراعاة ميزانيتك وفهم جمهورك المستهدف، ومع ذلك، يعد التسويق الرقمي الطريقة الأنسب للتسويق وذلك لما يوفره من إحصائيات وتحديد الأشخاص المستهدفين على عكس التسويق التقليدي الذي يفتقر للقياس.