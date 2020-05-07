مايكروسوفت تعرض 100,000 دولار مكافأةً لمن يخترق أحد أنظمتها

عرضت شركة مايكروسوفت مكافأة مالية قدرها 100,000 دولار أمريكي لمن يتمكن من اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل (لينوكس أو إس) Linux OS.

وبنت عملاقة البرمجيات الأمريكية إصدارًا مضغوطًا ومخصصًا من نظام (لينوكس) العام الماضي لنظام التشغيل Azure Sphere OS الذي صُمم للعمل مع الرقائق الإلكترونية المخصصة لمنصة (إنترنت الأشياء) IoT التابعة لها. وصُمم النظام خصيصًا للنظام الأساسي من المنصة، مما يضمن تشغيل الخدمات، والتطبيقات الأساسية، بصورة منفصلة في وضع الحماية لأغراض أمنية.

وتريد مايكروسوفت الآن اختبار أمان نظام Azure Sphere OS، وستدفع ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي في حالة اختراق النظام الفرعي للأمان Pluton، أو وضع الحماية Secure World. ويعد برنامج مكافآت الثغرات جزءًا من تحدٍ بحثي مدته ثلاثة أشهر يمتد من 1 حزيران/ يونيو حتى 31 آب/ أغسطس.

يُشار إلى أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن نظام Azure Sphere في مؤتمر المطورين Build 2019، ولا يزال جديدًا نسبيًا. وهناك بعض الشركات الشهيرة، مثل: (ستاربكس) قد بدأت في استخدام النظام لتأمين معدات المتاجر التابعة لها، التي تحصل على معلومات من نقاط البيانات عن نوع البن، ودرجة حرارة القهوة، وجودة المياه لكل جرعة إسبريسو.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا) في أجهزة إنترنت الأشياء مجالًا رئيسيًا للشركة، وقد وصف أعمال السحابة بأنها أكبر مجال عمل في مايكروسوفت في وقت سابق من العام الحالي.