مايكروسوفت تطلق لعبتها الشهيرة Forza Street لأجهزة أندرويد وiOS

أطلقت شركة مايكروسوفت لعبة سباق السيارات المجانية (فورزا ستريت) Forza Street لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، و iOS، وذلك بعد إطلاقها لنظام ويندوز 10 العام الماضي.

وتعيد اللعبة الجديدة تصميم الصيغة القياسية من سباق Forza لجمع السيارات، وتخصيصها لتنافس الأجهزة المحمولة. وهي تختلف قليلًا عن سلسلة ألعاب Forza Horizon المخصصة للحواسيب الشخصية.

وترى مايكروسوفت في اللعبة تجربة “متطورة” “بشخصيات مثيرة غامضة، ودسائس، تُستكشف من خلال حملة مدفوعة بالسرد، و(أحداث تسليط الضوء) Spotlight Events الأسبوعية، والأحداث التي لها موضوع محدد Themed Events المحدودة الوقت.

ولجذب اللاعبين، عرضت مايكروسوفت لمن يلعب Forza Street خلال المدة الممتدة حتى 5 حزيران/ يونيو المقبل الحصول على سيارة Ford GT الفريدة، ولمن يلعب اللعبة من خلال أجهزة سامسونج وينزلها من متجر Galaxy Store سيحصل على سيارة 2015 Ford Mustang GT مع موضوع مخصص، أو سيارة 2015 Chevrolet Corvette Z06 لمن يستخدم هواتف (جالاكسي إس20).

يُشار إلى أن اللعبة ترتبط بخدمة (إكس بوكس لايف) Xbox Live، ما يعني إمكانية مزامنة الإنجازات والتقدم عبر أجهزة ويندوز 10، وأندرويد، وiOS.