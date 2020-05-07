كيف يمكنك تأمين مكالمات الفيديو الخاصة بك؟

مع اتجاه الكثيرين لاستخدام تطبيقات وخدمات مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، ظهرت الكثير من المخاوف الأمنية حول هذه التطبيقات، لكونها تُشكل خطرًا على خصوصية مستخدميها.

حيث أثارت التقارير الأخيرة حول الثغرات الأمنية في تطبيق Zoom العديد من المخاوف التي لم تقتصر على التطبيق نفسه بل امتدت إلى العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، حيث أصبح الأمر لا يقتصر فقط على المتسللين الذين يجب أن تقلق بشأنهم، بل يجب أيضًا الحذر من الشركات التي تمتلك هذه المنصات.

إليك كيفية تأمين مكالمات الفيديو الخاصة بك:

كيف يمكن للشركات استخدام البيانات من مكالمات الفيديو الخاصة بك:

في تقرير حديث لمنظمة (Consumer Reports) اتضح أن تطبيقات مكالمات الفيديو مثل: Meet و Duo و Hangout التابعة لشركة جوجل، وتطبيقات Teams و Skype التابعة لشركة مايكروسوفت، وتطبيق WebEx، ليست أفضل حالًا من تطبيق Zoom، حيث أنها تستطيع القيام وفقًا لسياسات الخصوصية الخاصة بكل شركة بجمع البيانات التالية:

تسجيل عنوان IP وأسماء المستخدمين لجميع المشاركين في المكالمة ومدة استمرار المكالمة.

القيام بإنشاء ملفات تعريفية للمستخدمين بناءً على معلومات الحساب الشخصي، التي قد تُباع للمعلنين والشركات الأخرى.

الوصول إلى الملفات الصوتية في حالة تسجيل الفيديو.

استخدام الصوت المسجل للمستخدمين الذين اختاروا المشاركة للمساعدة في تحسين التعرف على الصوت، والشيء نفسه مع تسجيلات الفيديو المخزنة.

كما ترى، حتى إذا افترضنا أن هذه الشركات تتعامل مع بياناتك ومعلوماتك الشخصية بشكل مسؤول، فإن حقيقة تخزين هذه المعلومات الشخصية الحساسة والاحتفاظ بها يمثل خطرًا عليك قبل كل شيء، مما يتطلب حماية بياناتك وتأمينها على هذه الخدمات بشكل دوري.

كيفية التأكد من أن تطبيق المكالمات الخاص بك آمن:

إذا كنت غير مرتاح لسياسات الخصوصية في تطبيقات شركات جوجل ومايكروسوفت، فيجب عليك البحث عن التطبيقات التي تعطي الأولوية للخصوصية، والتي يمكنك إيجادها في دليل شركة موزيلا الذي يصنف تطبيقات مكالمات الفيديو حسب مستوى الأمان الخاص بها.

وبالرغم من ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات مثل: Meet أو Teams أو Webex طالما أنك تتخذ الحد الأدنى من الممارسات الأمنية الضرورية مثل: