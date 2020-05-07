أزالت جوجل مجموعة من التطبيقات الشهيرة من متجر تطبيقات أندرويد (جوجل بلاي) في الفترة الأخيرة، بعد أن كشف تقرير جديد عن تورط تلك التطبيقات في عملية احتيال إعلانية واسعة النطاق، وتتضمن المجموعة أكثر من 100 تطبيق.

وتحتوي جميع هذه التطبيقات على أنواع مختلفة من التعليمات البرمجية الخبيثة التي تقوم بالنقر على الإعلانات حتى عندما لا تستخدم هذه التطبيقات لكنها تعمل في الخلفية بشكل خفي، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية، واستهلاك البيانات.

يمكنك مراجعة قائمة التطبيقات في موقع Cybernews التي تضم أكثر من 100 تطبيق، وحذف أي تطبيق قد تكون قمت بتنزيله في هاتفك، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا هو الوقت المناسب لمعرفة طرق اكتشاف التطبيقات الضارة قبل أن تقوم بتثبيتها في هاتف أندرويد الخاص بك.

كيف يمكنك اكتشاف التطبيقات الضارة قبل تثبيتها في هاتف أندرويد؟

بالرغم من قيام جوجل بحظر التطبيقات المشبوهة أو الضارة بشكل تلقائي في متجرها إلا أن الحظر دائمًا ما يكون رد فعل وليس حلًا استباقيًا، ولذلك يجب عليك حماية هاتف أندرويد الخاص بك من خلال تثبيت تطبيق قوي لمكافحة البرامج الضارة لتتمكن من اكتشاف التطبيقات الخبيثة والتي تُشكل تهديدًا لخصوصيتك.

كما يمكنك التعرف على مدى خطورة أي تطبيق بمجرد التحقق من الأذونات التي يطلبها عند تثبيته، حيث تعتبر أذونات التطبيق طريقة سهلة لمعرفة إذا كان التطبيق آمنًا أم لا قبل تثبيته.

وبالرغم من أن بعض التطبيقات تأتي خالية من التعليمات البرمجية الضارة، إلا أنه ما زال بإمكانها محاولة استغلالك بطرق أخرى مشكوك فيها، من خلال الوصول إلى ميزات أو أنواع معينة من البيانات في هاتفك.

كيفية التحقق من أذونات تطبيق أندرويد في متاجر التطبيقات قبل تنزيلها:

انتقل إلى تطبيق (جوجل بلاي) في هاتفك.

اضغط على أي تطبيق تريد تثبيه.

مرر للأسفل واضغط على خيار (الأذونات) Permissions.

انقر على خيار (عرض التفاصيل) View details.

ستظهر لك قائمة بالأذونات التي يطلبها التطبيق عند تثبيته.

كيفية مراجعة أذونات التطبيق المثبتة:

ستطلب التطبيقات الحصول على أذونات أثناء تثبيتها أو في المرة الأولى التي تُفتح فيها أو تستخدم إحدى ميزاتها، إذا لم تتمكن من قراءة أو معرفة أذونات التطبيق في المرة الأولى يمكنك دائمًا مراجعة الأذونات لأي تطبيقات قمت بتثبيتها عبر إعدادات الهاتف.

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

من قائمة التطبيقات المثبتة، اضغط على أي تطبيق.

اضغط على خيار (الأذونات) Permissions.

هنا سترى القائمة بجميع الأذونات التي يطلبها التطبيق.

يمكنك مراجعة أذونات جميع التطبيقات المثبتة في هاتفك بالطريقة نفسها والتأكد من أنها أوذنات منطقية وضرورية لعمل التطبيق، حيث إنه ليس من الطبيعي أن يطلب التطبيق الحصول أذونات غير مرتبطة بوظائفه.

إذا وجدت أن هناك بعض التطبيقات لديها أذونات غير متربطة بوظيفتها الأصلية فقم بحذفها على الفور، أو على الأقل ابحث لتحديد هل التطبيق آمن أم لا؟