كيف يمكنك إلغاء تفعيل المساعد الصوتي Bixby في هواتف جالاكسي؟

إذا كنت من مستخدمي هاتف سامسونج جالاكسي ستجد أن المساعد الصوتي Bixby الخاص بشركة سامسونج هو المساعد الافتراضي في هاتفك، ولكن يمكنك إلغاء تفعيله إذا كنت تُريد استخدام مساعد جوجل الذكي فقط.

فيما يلي كيفية إلغاء تفعيل المساعد الصوتي Bixby في هواتف سامسونج جالاكسي:

لماذا يجب عليك إلغاء تفعيل المساعد Bixby؟

المساعد الصوتي الخاص بشركة سامسونج ليس سيئًا، ولكنه ليس ضروريًا، حيث يمكن لمساعد جوجل تنفيذ كل المهام بشكل أفضل، وبالرغم من دمج ميزة Bixby Vision، إلا أن وجود تطبيق Google Lens جعلتها غير مفيدة للغاية.

بالإضافة إلى أن سامسونج تواجهه الكثير من الانتقادات حيث وضعت زر تشغيل Bixby في هواتف Note 8 و S9 وS8 بجوار زري الصوت، مما سبب إزعاجًا لدى المستخدمين لسهولة الخلط بينه وبين أزرار رفع وخفض مستوى الصوت.

وما يزيد الأمر سوءًا هو قيام شركة سامسونج بدمج زر تشغيل Bixby في هواتف Note 10 و +Note 10 وسلسلة هواتف Galaxy S20 الجديدة مع زر الطاقة مما تسبب في موجة أخرى من الانتقادات للشركة، لأن الضغط غير المقصود على الزر غالبًا ما يؤدي إلى تشغيل المساعد الصوتي، خاصة عند الضغط المزدوج على زر الطاقة لتشغيل الكاميرا.

كيفية تعطيل زر تشغيل Bixby:

تستند جميع هواتف سامسونج التي تعمل بواجهة المستخدم One UI إلى إصدار نظام التشغيل أندرويد 9، الذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة، إلا أنه لا يتيح القدرة على تعطيل زر Bixby تمامًا.

وبالتالي بدلًا من السماح للمستخدمين بتعطيل زر Bixby بالكامل، يمكن تغيير طريقة تنشيط المساعد الصوتي، وبذلك لن تقوم بتنشيط Bixby عن طريق الخطأ في كل مرة تريد فيها الضغط على أزرار مستوى الصوت.

ولكن قبل أن تفعل أي شيء، قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك لأن هذه الخطوة ضرورية لتغيير طريقة التنشيط، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك.

اضغط على رمز الترس في أعلى يمين الشاشة.

سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة Bixby Key، قم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل.

كيفية تعطيل Bixby بالكامل:

في صفحة الإعدادات نفسها، انقر على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمني.

من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (الإعدادات).

مرر للأسفل للوصول إلى قسم الصوت.

اضغط على خيار (Bixby Voice)، ثم قم بإيقاف تشغيله من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

وأخيرًا للتخلص من المساعد الصوتي بالكامل وإخفائه من شاشة الهاتف الرئيسية، اتبع الخطوات التالية: