سناب شات تطلق تجربة جديدة للواقع المعزز بالتعاون مع الفنان داميان هيرست

أطلقت منصة سناب شات عدسة جديدة تم استيحاؤها من أعمال الفنان الشهير داميان هيرست لتمكين المستخدمين من ابتكار اللوحات الفنية الإبداعية بأسلوب جديد عبر تقنيات الواقع المعزز. و

تتيح العدسة الجديدة لجميع المستخدمين ابتكار لوحاتهم الفنية الدوارة من منازلهم بأسلوب هيرست الشهير، وذلك عبر سكب الألوان الافتراضية على لوحات دوارة لابتكار ملايين التراكيب والتكوينات الفنية.

وبدلاً عن المعارض الفنية الحية، يمكن لمستخدمي سناب شات مشاركة إبداعاتهم عبر تبويب (Our Story) ليتسنى لجميع المستخدمين رؤية إبداعاتهم، وبالتالي تنظيم معرض افتراضي مركب من اللوحات الفنية الدوارة.

تعاونت سناب شات أيضاً مع منظمة شركاء في الصحة (بارتنرز إن هيلث) لإطلاق هذه التجربة دعماً لجهود الإغاثة التي تبذلها المنظمة خلال أزمة فيروس كورونا، وهي منظمة للرعاية الصحية تعمل على دعم المجتمعات خلال هذه الجائحة وتوفير الرعاية لملايين المرضى حول العالم.

قال داميان هيرست: “سررت بالتعاون مع سناب شات لتصميم هذه العدسة الفنية المبتكرة لتمكين ملايين المستخدمين من ابتكار لوحاتهم الإبداعية مباشرة عبر هواتفهم. كما أنني سعيد بدور هذه الشراكة في دعم منظمة شركاء في الصحة، المنظمة الاستثنائية التي تساعد المجتمعات في الدول النامية على مواجهة التداعيات الخطيرة لوباء كوفيد-19”.

بدأ هيرست بتجربة فن الرسومات الدوارة في عام 1992، ودعا جميع زوار المعرض الأول من السلسلة إلى ابتكار رسوماتهم الحرة على آلة رسم دوارة مصنوعة من المثقاب، ليتيح بذلك حرية ابتكار الأعمال الفنية للجميع.

يأتي التعاون مع هيرست في إطار منصة Snap X Artists التي تشارك سناب شات من خلالها مع فنانين عالميين ساهموا بتجسيد النتائج السحرية التي يمكن إبداعها عبر الجمع بين العالمين الرقمي والمادي.