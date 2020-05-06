5 أشياء يجب عليك تجربتها في هاتف iPhone SE الجديد

أطلقت آبل في نهاية الشهر الماضي الجيل الثاني من هاتف iPhone SE، الذي يجمع بين تصميم هاتف iPhone SE القديم إصدار 2016 ذو الشعبية الواسعة، وقوة الأداء التي يُمثلها معالج A13 Bionic، ولذلك يعتبر الهاتف خيارًا رائعًا للكثيرين مع سعر يبدأ من 399 دولارًا.

إليك أول 5 أشياء يجب تجربتها في هاتف iPhone SE الجديد:

1- نقل بياناتك القديمة:

ربما يكون أول ما تريد فعله هو نقل البيانات الخاصة بك من هاتف آيفون أو أندرويد القديم وجلبها إلى هاتف iPhone SE الجديد، وبالتالي إذا لم تقم بعملية نقل بيانات منذ فترة فسيكون لديك خياران هما:

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يمكنك إجراء نسخ احتياطي لهاتفك القديم إلى iTunes ثم استعادة النسخة الاحتياطية على الجهاز الجديد، يمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام iCloud، ولكن تذكر يجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية أو الاشتراك في خطة مدفوعة.

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد فيمكنك استخدام تطبيق (Move To iOS) لنقل بياناتك، يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك من خلال مقال: أسرع طريقة لنقل بياناتك من هاتف أندرويد إلى IPhone SE الجديد.

2-توصيل سماعات AirPods اللاسلكية:

مثل هواتف آيفون الحديثة الأخرى، لا يحتوي هاتف iPhone SE الجديد على مقبس سماعة رأس ولكن إذا كنت تمتلك سماعات AirPods أو Beats اللاسلكية ومقترنة بجهاز آبل يستخدم حساب iCloud نفسه فيمكنك إقرانها بهاتف iPhone SE الجديد بسهولة:

تأكد من تشغيل البلوتوث على هاتفك.

ضع السماعات في العلبة الخاصة بها، وافتح الغطاء، ثم اضغط مطولًا على الزر الصغير الموجود في الجانب الخلفي للعلبة حتى يظهر ضوء صغير أبيض.

ابحث عن AirPods Pro في الأجهزة المتاحة في قائمة البلوتوث على هاتفك، ثم اضغط عليها (اتصال) Connect لإقرانها بالهاتف.

3- التقاط صورة في الوضع الرأسي:

يتيح هاتف آبل الجديد التقاط صور رأسية للأشخاص وتحريرها من خلال إضافة التأثيرات على الوجه، وتحرير خلفية ضبابية لطمس العناصر الموجودة في الخلف مع الحفاظ على جودة الصورة الملتقطة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا.

انتقل إلى (الوضع الرأسي) Portrait mode.

قم بضبط هدفك في المنتصف واضغط على زر التصوير.

ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، حيث يمكنك معاينة الشكل الذي ستبدو عليه الصورة قبل التقاطها، كما يمكنك أيضًا ضبط مقدار ضبابية الخلفية، وإجراء التعديلات حتى بعد التقاط الصورة مثل: ضبط مقدار ضبابية الخلفية، وتغيير الإضاءة.

4- استخدم ميزة Quick Take لتسجيل فيديو في وضع الصور:

يدعم هاتف iPhone SE الجديد ميزة تُسمى QuickTake، والتي تتيح لك تسجيل فيديو في وضع الصور. إذا كنت تلتقط صورًا ولاحظت أن شيئاً ما أو لحظة ما تستحق أن تُسجّل له فيديو. المس زر الغالق مع الاستمرار لبدء تسجيل فيديو مرر إلى اليمين واتركه حين يصل إلى الدائرة البيضاء لمتابعة التسجيل بدون استخدام اليدين.

أثناء تسجيل مقطع فيديو QuickTake، يمكنك النقر على الدائرة البيضاء لالتقاط صورة ثابتة في الوقت نفسه.

5- تجربة ألعاب وتطبيقات الواقع المعزز:

يحتوي هاتف iPhone SE على أقوى معالج موجود حاليًا في أي هاتف ذكي، ويتيح لك لعب ألعاب قوية مثل: Children of Light أو Doomsday Vault أو Sneaky Sasquatch، بالإضافة إلى ألعاب الواقع المعزز مثل: لعبة Wonderscope التي يتيح لك تحويل المساحات العادية إلى قصص والتفاعل مع الشخصيات ومساعدتهم.