لامبورغيني تطلق سيارة هوراكان EVO RWD Spyder باعتماد تقنية الواقع المعزز

تمضي أوتوموبيلي لامبورغيني (Automobili Lamborghini)، الشركة الإيطالية العريقة لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة، بمسيرة التميز الإبداعي حيث ستصبح أول علامة تجارية للسيارات تستخدم تقنية الواقع المعزز (AR) في عملية الإطلاق الافتراضي لطرازها الجديد هوراكان EVO RWD Spyder المقرَّر أن تتم في 7 مايو بتمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي www.lamborghini.com.

تستخدم لامبورغيني الواقع المعزز لإطلاق السيارة بطريقة جديدة بالكامل خلال فترة الطوارئ الحالية التي يشهدها العالم وفي ظل التباعد الاجتماعي الحاصل باستخدام تقنية Quick Look الخاصة بالواقع المعزز (AR) من شركة آبل، كما ستقوم لامبورغيني بطرح سيارتها الرياضية الفائقة الأحدث بمحرك V10 مباشرة أمام العملاء وعشاق العلامة التجارية حول العالم، والذين كل ما يحتاجون إليه هو هاتف آيفون أو جهاز آيباد لمشاهدة الحدث.

عند متابعة عملية الإطلاق لسيارة هوراكان EVO RWD Spyder من خلال موقع لامبورغيني على الإنترنت باستخدام جهاز آيفون أو آيباد فإن كل ما على المشاهد القيام به هو النقر على (See in AR)، وعندها يصبح بإمكان المستخدم الاستمتاع بالتعرف على الطراز الجديد المكشوف ذي الدفع الخلفي أينما كان، في باحة المنزل أو الحديقة أو غرفة الجلوس.

تمكن هذه التجربة الافتراضية المشاهدين من التعرف على السيارة من مختلف الجوانب، كما تتيح تكبير الصورة بما يصل إلى نسبة 1:1، والنظر عن قرب إلى التفاصيل الخارجية والداخلية والتقاط صور للسيارة الجديدة مع مستوى عالي من الدقة والواقعية، وسوف تتوفر هذه الميزة قريباً لمختلف طرازات لامبورغيني.

تتطلب تقنية الواقع المعزز جهاز آيفون أو آيباد مع نظام التشغيل iOS 11 ومعالج A9 أو أحدث، هذا يشمل أجهزة آيفون 6 وما بعدها، بما فيها iPhone SE، iPad Pro، iPad (الجيل الخامس وما بعده)، iPad mini (الجيل الخامس وما بعده)، iPad Air (الجيل الثالث) وiPod touch (الجيل السابع).