جوجل ستطلق أندرويد 11 في 3 يونيو المقبل

قالت شركة جوجل يوم الأربعاء إنها ستعقد حدثًا عبر الإنترنت الشهر المقبل للكشف عن الإصدار التجريبي من أندرويد 11 ، سيضم الحدث المقرر عقده في 3 يونيو في الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ عناوين رئيسية من المديرين التنفيذيين في جوجل، بما في ذلك نائب رئيس الهندسة في أندرويد ديف بورك، والمدير الأول لإدارة المنتجات ستيفاني كوثبيرتسون، بعد ذلك ستعقد الشركة جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة ومحادثات تقنية تستهدف مطوري البرامج.

عادةً ما تكشف جوجل عن إصدار أندرويد الجديد في مؤتمر Google I / O، وهو مؤتمر المطورين السنوي للشركة وأكبر حدث لها في العام، لكن التجمع ألغي هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

أصدرت جوجل حفنة من معاينات المطورين لنظام أندرويد 11 وهي إصدارات تجريبية من النظام لمصممي التطبيقات لتجربتها قبل الإصدار العام لنظام التشغيل أندرويد 11 على نطاق واسع.

