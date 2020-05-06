جوجل ستطلق أندرويد 11 في 3 يونيو المقبل

قالت شركة جوجل يوم الأربعاء إنها ستعقد حدثًا عبر الإنترنت الشهر المقبل للكشف عن الإصدار التجريبي من أندرويد 11 ، سيضم الحدث المقرر عقده في 3 يونيو في الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ عناوين رئيسية من المديرين التنفيذيين في جوجل، بما في ذلك نائب رئيس الهندسة في أندرويد ديف بورك، والمدير الأول لإدارة المنتجات ستيفاني كوثبيرتسون، بعد ذلك ستعقد الشركة جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة ومحادثات تقنية تستهدف مطوري البرامج.

عادةً ما تكشف جوجل عن إصدار أندرويد الجديد في مؤتمر Google I / O، وهو مؤتمر المطورين السنوي للشركة وأكبر حدث لها في العام، لكن التجمع ألغي هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

أصدرت جوجل حفنة من معاينات المطورين لنظام أندرويد 11 وهي إصدارات تجريبية من النظام لمصممي التطبيقات لتجربتها قبل الإصدار العام لنظام التشغيل أندرويد 11 على نطاق واسع.

تتيح إحدى المزايا الجديدة في أندرويد 11 للأشخاص منح التطبيقات وصولاً لمرة واحدة إلى بيانات الموقع والميكروفون والكاميرا بدلاً من حصول المطورين على وصول أوسع إلى المعلومات.

كما سيسمح أندرويد 11 لتطبيقات فحص المكالمات بمنع المكالمات غير المرغوب فيها، وسيسمح للتطبيقات بالتحقق من حالة (التحريك / الاهتزاز) للمكالمة، كما يتيح النظام أيضًا تسجيل سبب رفض شخص ما للمكالمة إذا منح المستخدم الإذن، ويمكن للتطبيق معرفة ما إذا كانت المكالمة صادرة من شخص ما في جهات اتصاله أو رقم خارجي.

يعد أندرويد هو نظام التشغيل المحمول الأكثر هيمنة في العالم، حيث يشغل ما يقرب من تسعة من أصل 10 هواتف ذكية يتم شحنها عالميًا، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه جوجل مع الإصدارات الجديدة من أندرويد هو في وصول الإصدار للمستخدمين، حيث يمكن لشركات الاتصالات وشركات تصنيع الأجهزة إبطاء العملية.

لم تُصدر جوجل أرقام المستخدمين للإصدار السابق من النظام، أندرويد 10، لكن في المرة الأخيرة التي قامت فيها الشركة بتحديث أرقام التوزيع الخاصة بها في مايو 2019، تم تثبيت أندرويد 9 فقط على 10.4٪ من هواتف أندرويد، كما تشكل الإصدارات الثلاثة التي تم إصدارها قبل ذلك 64.4٪ من هواتف أندرويد، وعلى النقيض من ذلك فإن 77٪ من هواتف آيفون تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13.