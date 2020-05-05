6 مزايا مخفية في نظام أندرويد ستذهلك

من السهل أن تشعر أن كل هاتف يعمل بنظام أندرويد يتميز بقدرات ومزايا مختلفة، هذا صحيح في بعض النواحي، لأن مقارنة هاتف Pixel بهاتف Galaxy S20 من سامسونج سيكشف عن اختلافات كبيرة، لكن جميع هذه الهواتف تعمل بنظام أندرويد ولديها المزايا ذاتها.

بعض هذه المزايا تكون غير واضحة، خذ تطبيقات تقسيم الشاشة كمثال، فاستخدام تطبيقين في الوقت ذاته ليس شيئًا يمكن لمستخدمي آيفون أن يحلموا به، ولكن هذه الميزة مفيد جدًا ومدمجة في هواتف أندرويد بشكل عام، كما أن إحدى المزايا المخفية المفضلة لدينا هي Smart Lock، وهي أداة تبقي هاتفك غير مقفل عندما تكون في المنزل، ثم تعود مرة أخرى إلى طلب بصمة الأصبع أو رمز PIN في اللحظة التي تغادر فيها المنزل.

ضع في اعتبارك أن جميع المزايا التي نناقشها أدناه قد لا تبدو أو تعمل بالشكل ذاته تمامًا على كل هاتف، وذلك لأن مصنعي أجهزة أندرويد المختلفين يفضلون استخدام واجهات فريدة من نوعها تعبر عن كل شركة مصنعة، لكن إذا كنت تحاول العثور على ميزة ما فاستخدم شريط البحث في تطبيق الإعدادات.

6 مزايا مخفية في نظام أندرويد:

الإشعارات:

إذا سئمت من إشعارات تطبيق ما فأخبر هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أن يعطي تنبيهات صامتة، وذلك عن طريق الضغط مطولاً على التنبيه وتغير الإعداد، حيث سيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه، ولكنه سيبقيه مرئيًا في الإشعارات.

النسخ النصي التلقائي:

النسخ النصي التلقائي، Live Caption، هي ميزة رائعة ولكنها جديدة نسبيًا، فهي تأخذ طريقها ببطء إلى العديد من الأجهزة، تعمل الميزة على نسخ النص تلقائيًا في الوسائط قيد التشغيل على هاتفك. ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست والرسائل الصوتية، بل ومع المقاطع التي تسجّلها بنفسك. ومنذ الإعلان عنها لأول مرة العام الماضي، وسعت جوجل ميزة Live Caption خارج نطاق هاتف Pixel لتشمل Galaxy S20 وسلسلة OnePlus 8. ولا توجد قائمة رسمية بالأجهزة المدعومة حتى الآن، ولتستفيد من الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام أندرويد 10، ولتشغيل Live Caption (أو التحقق من دعم هاتفك)، افتح تطبيق الإعدادات وابحث عن Live Caption.

تطبيقين في نفس الوقت:

تتمثل إحدى المزايا المفضلة في نظام أندرويد في إمكانية وجود تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت، إنها ميزة مفيدة عندما تبحث في مستند جوجل وترسل بريدًا إلكترونيًا أو عندما تبحث عن وصفة وترسل قائمة المكونات في الرسائل.

مشاهدة فيديو وتصفح تويتر في الوقت ذاته:

إلى جانب فكرة تقسيم الشاشة يمكن الاستفادة من ميزة صورة داخل صورة (PiP) في نظام أندرويد حيث يكون استخدامها بسيط جدًا، وما عليك سوى معرفة أنه موجود.

فإذا كنت تحب مشاهدة Twitch أثناء تصفح تويتر أو فيسبوك أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني فيمكنك تشغيل PiP والبدء بمشاهدة الفيديو ثم يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية، وبمجرد مغادرة التطبيق، إذا كان يدعم وضع PiP، فسيظهر الفيديو كنافذة صغيرة على شاشة هاتفك.

لعرض قائمة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك والتي تدعم هذه الميزة، افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى التطبيقات والإشعارات ثم الوصول إلى التطبيق الخاص ثم صورة داخل صورة، هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أيضًا تعطيل PiP لتطبيق ما. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن تستمر خرائط جوجل في إظهار الاتجاهات خطوة بخطوة بعد ترك التطبيق يمكنك إيقاف هذه الميزة لتطبيق الخرائط.

Smart Lock:

يمكن أن تمنعك إحدى المزايا المخفية من إدخال رقم التعريف الشخصي أو مسح بصمة إصبعك عندما تكون في المنزل أو في العمل، حيث يمكنك تعيين الميزة لإبقاء هاتفك غير مقفل عندما تكون في موقع محدد، كما يمكنك أيضًا ضبطها لإبقاء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد غير مقفل عندما يكتشف أنك نشط.

للوصول للميزة افتح الإعدادات ثم اختر الأمان ثم Smart Lock وأدخل رمز PIN عند مطالبتك بذلك، من هناك يمكنك اختيار جانب Smart Unlock الذي تريد استخدامه ومتى، فقط ضع في اعتبارك أنه إذا كان لديك ميزة Smart Lock مضبوطة لإبقاء هاتفك غير مقفل في المنزل، فهذا يعني أن أي شخص تعيش معه سيكون قادرًا على الدخول إليه.

مشاركة الواي فاي:

يمكن أن يكون إدخال كلمة مرور شبكة الواي فاي لصديق أو فرد من العائلة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كانت كلمة السر عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة من الأرقام والحروف، أو قد تكون مترددًا في إعطاء كلمة المرور لأنك تستخدمها في مكان آخر، لكن مع أندرويد 10 يمكنك عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتفك والذي سيسمح لأي شخص يقوم بمسحه بالاتصال مع شبكة الواي فاي لديك.

يمكنك مسح رمز QR أو إنشائه على جهازك عن طريق فتح تطبيق الإعدادات واختيار الشبكة ثم Wi-Fi، وإذا كنت تشارك بيانات اعتماد الشبكة لديك، فاضغط على اسم الشبكة ثم شارك، أما إذا كنت تتصل بشبكة واي فاي فانقر على رمز QR بجوار إضافة شبكة.