هواوي تعلن عن هاتفين وحاسوب لوحي

أعلنت شركة هواوي اليوم الثلاثاء عن هاتفيها الذكيين الجديدين (هواوي واي6بي) Huawei Y6P، و(هواوي واي5بي) Huawei Y5P، إلى جانب الحاسوب اللوحي (ميت باد تي8) MatePad T8.

ويقدم هاتف (هواوي واي6بي) – الذي يتوفر إلى جانب الجهازين الآخرين في رومانيا – شاشة من نوع IPS بقياس 6.3 بوصات وبدقة HD+ وقطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل، وثالثة لتسجيل العمق بدقة 2 ميجابكسل. وهناك أيضًا حساس للبصمة.

ويحتوي الهاتف داخله معالجًا من نوع Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة. ويحتوي الجهاز أيضًا بطارية بسعة مرتفعة نسبيًا بواقع 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 بدون خدمات جوجل المحمولة GMS، ولكن مع خدمات هواوي المحمولة HMS.

ويتوفر (هواوي واي6بي) بثلاثة ألوان: الأسود، والأخضر، والأرجواني وبسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف (هواوي واي5بي)، فهو أقل مواصفات من (هواوي واي6بي)، إذ يقدم شاشة من نوع TFT LCD بقياس 5.45 بوصات مع حافات عريضة. وعلى ظهره، هناك كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 3,020 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 بدون خدمات جوجل.

ويتوفر هاتف (هواوي واي5بي) بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، وبسعر يعادل 135 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي الحاسوب اللوحي (ميت باد تي8) بشاشة من نوع LCD بقياس 8 بوصات وبدقة 1280×800 بكسل، وعلى ظهره هناك كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الحاسوب اللوحي معالجًا من نوع MediaTek MTK8768، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، أو 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة. وتأتي البطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير/ الساعة، ويعمل الحاسوب بواجهة المستخدم EMUI 10.1 بدون خدمات جوجل.

ويتوفر الحاسوب اللوحي باللون الأزرق فقط، وبسعر يعادل 112 دولارًا أمريكيًا فقط، وسيتوفر في وقت لاحق من الشهر الحالي، ولا معلومات عن موعد إطلاق الأجهزة في الأسواق العالمية.