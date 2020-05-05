هواوي تستعد لإطلاق نسخة جديدة من P30 Pro مع خدمات جوجل

تعتزم شركة هواوي إطلاق “نسخة جديدة” New Edition من هاتفها الذكي (هواوي بي30 برو) Huawei P30 Pro مع خدمات جوجل المحمولة حتى في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية.

ونشرت شركة (هواوي ألمانيا) عرضًا ترويجيًا لسلسلة هواتف (بي30)، وبشراء أحد هواتف السلسلة سيحصل المشتري على الحاسوب اللوحي (هواوي ميدياباد تي3 تي10) Huawei MediaPad T3 10 مجانًا، بالإضافة إلى غطاء للحاسوب اللوحي. أما الهواتف المذكورة في العرض فهي: P30 Lite، و P30 Lite New Edition، و P30، و P30 Pro، و P30 Pro New Edition.

ويظهر أن هاتف P30 Pro New Edition مختلف عن هاتف P30 Pro، ويُتوقع أن يكون نسخة جديدة من الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم أكبر، ومساحة تخزينية أكبر مع الحفاظ على باقي المزايا، ومنها خدمات جوجل المحمولة.

وتذكر صفحة العرض الترويجي في الوقت الراهن أن الهواتف ستكون متاحةً للحجز اعتبارًا من 15 أيار/ مايو الجاري. وبالنظر إلى أن هاتف P30 Pro يأتي مع ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، فيُتوقع أن يقدم الهاتف الجديد ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 1 تيرابايت.