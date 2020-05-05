من الشائع أنه عند إطلاق الهواتف الجديدة تكون هناك خصومات إضافية على الهواتف القديمة أو السابقة لهذه الهواتف الجديدة، وهذا يشمل هاتفي (موتو جي 7) Moto G7 من موتورولا و (بيكسل 3 أي) Pixel 3A.

وبما أن كلا الهاتفين يوفران الكثير من الميزات نفسها من حيث أداء الكاميرا والمواصفات المميزة وعمر البطارية والتصميم الرائع، فكيف تحدد أيهما أفضل بالنسبة لك؟

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Moto G7 و Pixel 3A:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 3A بتصميم أنيق، وقد استخدمت جوجل مواد مختلفة في عملية تصنيع الهيكل الخارجي، حيث اعتمدت على مادة (البولي كربونات) polycarbonate لتصنيع الغطاء الخلفي والإطار، مما يجعل الهاتف أخف وزنًا، حيث يزن 149 جرامًا فقط.

كما يأتي الهاتف بواجهة باللون الأسود أعلى الشاشة وأسفلها، مع وجود (نتوء) Notch لاستيعاب الكاميرا الأمامية المزدوجة، وسماعة المكالمات، مع تمييز زر التشغيل باللون الأخضر في الجانب الأيمن.

وفي الجهة الخلفية يظهر شعار جوجل في الأسفل، مع مستشعر لبصمة الأصبع في أعلى المنتصف، وكاميرا أحادية العدسة في الزاوية العلوية اليسرى، كما يدعم الهاتف مقبس سماعة الرأس 3.5 مم، ولكنه يفتقد لميزة مقاومة الماء.

بينما يأتي هاتف Moto G7 بتصميم من الزجاج مع إطار من البلاستيك، كما أن الواجهة الأمامية والخلفية مدعمة بزجاج 3D Corning Gorilla للحماية من الصدمات، والخدوش. كما يوجد نتوء ضيق أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء، ويدعم الهاتف ميزة مقاومة المياه.

وفي الجهة الخلفية نجد الكاميرا الخلفية الدائرية، وفي الأسفل بعيدًا عنها قليلًا يقع مستشعر البصمة الذي يضم شعار الشركة، ويتميز الهاتف بحواف جانبية عريضة، مع وجود منفذ USB-C، ويزن 172 جرامًا.

الشاشة:

يأتي هاتف Pixel 3a بشاشة من نوع (OLED) بقياس 5.6 بوصات، بدقة 2220×1080 بكسلًا، وبكثافة 441 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتحتل الشاشة مساحة 75% من واجهة الهاتف.

بينما يأتي هاتف Moto G7 بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.2 بوصات، بدقة 2270×1080 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتحتل الشاشة مساحة 81.4% من واجهة الهاتف.

الأداء:

يعمل هاتف Pixel 3a بمعالج كوالكوام Snapdragon 670 ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ولكنه لا يدعم زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

بينما يعمل هاتف Moto G7 بمعالج كوالكوم Snapdragon 632؛ ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع (ذاكرة وصول عشوائي) RAM بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر (بطاقات الذاكرة الخارجية) microSD حتى 512 جيجابايت.

الكاميرا:

يأتي هاتف Pixel 3a بكاميرا خلفية أحادية العدسة واسعة بدقة 12.2 ميجابكسل Dual Pixel، وبفتحة عدسة f/1.8، مع ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K أو 1080 بكسلًا، بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطارًا في الثانية.

بينما يأتي هاتف Moto G7 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 وهي كاميرا لاستشعار العمق، مع ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K أو 1080 بكسلًا، بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف Pixel 3a كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بينما يضم هاتف Moto G7كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية:

يعمل هاتف Pixel 3A ببطارية سعتها 3000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

بينما يعمل هاتف Moto G7 ببطارية سعتها 3000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

ومن حيث الألوان؛ يأتي هاتف Pixel 3a بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأرجواني، بينما يتوفر هاتف Moto G7 بلونين فقط هما: الأسود، والأبيض.

السعر:

يأتي هاتف Pixel 3a بسعر 399 دولارًا، بينما يأتي هاتف Moto G7 بسعر 300 دولارِِ.

المواصفات Pixel 3a Moto G7 المعالج Snapdragon 670 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز. Snapdragon 632 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز. الشاشة 5.6 بوصات، من نوع OLED بدقة 2220×1080 بكسلًا، وبكثافة 441 بكسلًا في البوصة الواحدة. 4.7 بوصات، من نوع LCD بدقة 2270×1080 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلًا في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، ولا يدعم زيادة سعة التخزين ببطاقات خارجية. 64 جيجابايت، مع دعم زيادة سعة التخزين من خلال بطاقات microSD. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت. 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا أحادية واسعة بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 لاستشعار العمق. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية أحادية العدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، يدعم تصوير HDR تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمة الإصبع مثبت في الخلف. مستشعر بصمة الإصبع مثبتة في الخلف. منفذ السماعة 3.5 مم يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 9، قابل للترقية إلى Android 10 أندرويد 9، قابل للترقية إلى Android 10 البطارية 3000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا. 3000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا. الألوان الأسود والأبيض والأرجواني الأسود، والأبيض. الوزن 147 جرامًا 172 جرامًا الأبعاد 151.3 × 70.1 × 8.2 مم. 157 × 75.3 × 8 مم . السعر 399 دولارًا 300دولارِِ. تاريخ التوفر متاح في الأسواق منذ 15 مايو 2019 متاح في الأسواق منذ 25 مارس 2019