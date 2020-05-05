مايكروسوفت تكشف عن شاشة إقلاع منصة Xbox Series X المرتقبة

كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن شاشة الإقلاع الخاصة بمنصة الألعاب المرتقبة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، ووعدت بالتركيز على الألعاب التي تُطورها للمنصة خلال حدثها المقرر في شهر تموز/ يوليو القادم.

وفي الفيديو التشويقي الخاص بحدث منصة (إكس بوكس سيرس إكس) المزمع عقده بعد غدٍ الخميس، كشفت عملاقة البرمجيات الأمريكية عن شاشة الإقلاع الخاصة بالمنصة مع عبارة “اقلع بحلقة جديدة من (داخل إكس بوكس) Inside Xbox يوم الخميس المقبل”.

ولا تحتوي شاشة الإقلاع الخاصة بالمنصة إلا على اسمها (إكس بوكس) مع نغمة بسيطة شبيهة بنغمات الإقلاع الخاصة بأنظمة ويندوز القديمة، مثل: (ويندوز إكس بي)، و(ويندوز فيستا).

وإلى جانب شاشة الإقلاع، وعدت مايكروسوفت بأنها ستكشف خلال فصل الصيف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالألعاب القادمة إلى منصة الألعاب. وكتبت الشركة: “سنخصص في تموز/ يوليو وقتًا للتركيز على الألعاب المدهشة القادمة إلى (أستوديوهات ألعاب إكس بوكس) Xbox Game Studios”. وأضافت الشركة: “”يتطلع عدد من فرق الاستوديو التابعة لنا إلى مشاركة النظرات الأولى في أسلوب اللعب الجديد، والإحصاءات من فرق التطوير التي يجري تحسينها لمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، وإعلانات الألعاب الجديدة تمامًا”.

وحتى مع التحذيرات من حدوث تأخير محتمل في إطلاق ألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، تقول مايكروسوفت: “يبقى هدفنا هو إطلاق (إكس بوكس سيرس إكس)، ولعبة (هالو إنفينيتي) Halo Infinite خلال موسم العطلات القادم”.

وستركز مايكروسوفت خلال حدث الخميس على تسليط الضوء على ألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) التابعة لجهات خارجية، ويشمل ذلك الألعاب التي ستستفيد من برنامج (التوصيل الذكي) Smart Delivery الجديدة.

ويسمح برنامج (التوصيل الذكي) بشراء نسخة من ألعاب (إكس بوكس ون) والحصول على ترقية إلى إصدار (إكس بوكس سيرس إكس) مجانًا. وسيتضمن حدث الأسبوع الحالي أيضًا ألعابًا محسّنة لمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، ومن ذلك الألعاب التي تدعم دقة 4K، ومعدل 120 إطارًا في الثانية، وتقنية DirectStorage، إلى جانب التقنيات الأخرى التي ستدعمها المنصة.