تويتر تختبر ميزة تُحذر من يرد بتغريدات مسيئة

قالت شركة تويتر اليوم الثلاثاء: إنها ستختبر ميزة جديدة تُحذر من يرد على تغريدات الآخرين بلغة مسيئة، وذلك من خلال إرسال رسالة تنبيه فورية.

وعندما يضغط المستخدمون على زر “إرسال” في ردهم، سيُخبرون إذا كانت الكلمات الموجودة في الرد مشابهة لكلمات استُخدمت التغريدات التي أُبلغ عنها، وسيُسألون عما إذا كانوا يرغبون في تعديلها أم لا.

ويتعرض موقع تويتر منذ مدة طويلة لضغوط لإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية والاعتداء من منصته، وهو المحتوى الذي يضبطه المستخدمون الذين يضعون علامة على التغريدات التي تخرق القواعد، كما تضبطه خوارزمية الموقع.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020