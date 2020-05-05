بريطانيا وأمريكا تحذران من متسللين يخترقون من أجل كورونا

قالت بريطانيا والولايات المتحدة في تحذير مشترك اليوم الثلاثاء: إن متسللين مدعومين حكوميًا يهاجمون مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية في محاولة لسرقة معلومات قيمة عن جهود احتواء تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقال (المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني) NCSC و(الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية) CISA في بيان: إن المتسللين استهدفوا شركات الأدوية، والمنظمات البحثية، والحكومات المحلية.

ولم يذكر NCSC و CISA الدول المسؤولة عن الهجمات، لكن مسؤولًا أمريكيًا ومسؤولًا بريطانيًا قالا: إن التحذير جاء ردًا على محاولات اقتحام من قبل متسللين صينيين وإيرانيين مشتبه بهم، فضلًا عن بعض الأنشطة المرتبطة بروسيا. وقد نفت كل من طهران وبكين وموسكو مرارًا وتكرارًا شن عمليات هجومية عبر الإنترنت وتقول: إنها هي نفسها ضحايا هذه الهجمات.

وقال NCSC و CISA: إن مجموعات القرصنة المدعومة حكوميًا “تستهدف بصورة متكررة المنظمات من أجل جمع معلومات شخصية كبيرة، ومعلومات عن الملكية الفكرية، ومعلومات استخباراتية تتماشى مع الأولويات الوطنية”. وأضاف المركزان: “على سبيل المثال، قد يسعى الفاعلون للحصول على معلومات استخبارية عن سياسة الرعاية الصحية الوطنية والدولية أو الحصول على بيانات حساسة عن البحث المتعلق بفيروس (كوفيد-19)”.

ويأتي التحذير بعد سعي مجموعة من المتسللين المدعومين حكوميًا في اختراق الحكومات والشركات والوكالات الصحية بحثًا عن معلومات عن المرض الجديد ومحاولات مكافحته.

وأفادت وكالة رويترز في الأسابيع الأخيرة بأن المتسللين المرتبطين بفيتنام استهدفوا الحكومة الصينية بسبب تعاملها مع تفشي الفيروس التاجي، وأن مجموعات متعددة، بعضها على صلة بإيران، حاولت اختراق منظمة الصحة العالمية.