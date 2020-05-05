آبل تقوم بتحديث MacBook Pro بلوحة مفاتيح Magic Keyboard وضعف سعة التخزين

قامت شركة آبل بتحديث جهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش، حيث زودته بلوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة للاستمتاع بأفضل تجربة كتابة في نوت بوك (Mac) على الإطلاق، بالإضافة إلى مضاعفة سعة التخزين في جميع الموديلات التي تأتي بالإعدادات الأساسية، لتضيف بذلك قيمة أكبر إلى جهاز MacBook Pro الأكثر شعبية.

كما تتميز مجموعة الأجهزة الجديدة بمعالجات من الجيل العاشر توفر أداء رسومات جرافيك أسرع بما يصل إلى 80 في المئة، كما تأتي الأجهزة الجديدة بذاكرة سريعة بسعة 16جيجابايت وتردد 3733MHz كإعداد قياسي في موديلات مختارة.

يأتي MacBook Pro مقاس 13 إنش الجديد بمعالجات قوية رباعية النوى، وشاشة Retina زاهية مقاس 13 إنش، وTouch Bar وTouch ID، ومكبرات صوت ستيريو غامرة، وبطارية تدوم طوال اليوم، وقوة نظام macOS، كل ذلك في تصميم سهل الحمل، وهو متوفر للطلب اليوم بسعر يبدأ من 5,459 درهماً إماراتياً و5,131.35 درهم إماراتي لعملاء فئة التعليم.

قال توم بوغر، المدير الأول لقسم تسويق منتجات Mac وiPad في آبل: “سواءً أكنت طالباً جامعياً أو مطوراً أو أحد المبدعين المحترفين، يقدم لك MacBook Pro مقاس 13 إنش أداء قوياً، وشاشة Retina خلابة، وبطارية تدوم طوال اليوم في جهاز نوت بوك احترافي سهل الحمل. واليوم نضيف إليه لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، ونضاعف سعة التخزين به، ونعزّز أداءه، ليقدم MacBook Pro مقاس 13 إنش قيمة أفضل لعملائنا. وبهذه التحديثات، أصبحت جميع مجموعة منتجات نوت بوك بالكامل تشمل لوحة مفاتيح Magic Keyboard للاستمتاع بأفضل تجربة كتابة على الإطلاق في نوت بوك (Mac) الذي يوفر سعة تخزين تبلغ ضعف السعة المتوفرة سابقاً.

لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة:

يتميز MacBook Pro مقاس 13 إنش المحدَّث الآن بلوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، التي تم تقديمها للمرة الأولى في جهاز MacBook Pro مقاس 16 إنش وأضيفت إلى MacBook Air في شهر مارس.

تشمل لوحة مفاتيح Magic Keyboard آلية المقص بتصميم جديد مع مسافة حركة مفاتيح تبلغ 1 مم توفر الراحة والثبات في استخدام المفاتيح، بينما يسهل الترتيب الجديد لمفاتيح الأسهم على شكل حرف T مقلوب من العثور على مفاتيح الأسهم، سواءً أكان المستخدمون يتنقلون داخل جداول البيانات أم يستمتعون بالألعاب.

كما تتميز لوحة مفاتيح Magic Keyboard بمفتاح (هروب) فعلي، إلى جانب Touch Bar وTouch ID، لتكون بين يديك لوحة مفاتيح تقدم أفضل تجربة كتابة على الإطلاق في نوت بوك (Mac).

ضعف سعة التخزين:

يعشق العملاء أقراص SSD فائقة السرعة في MacBook Pro، التي تصل سرعات القراءة المتتالية فيها إلى 3.0 جيجابايت/الثانية. والآن يأتي الجهاز المحدث مقاس 13 إنش بضعف سعة التخزين المتوفرة في الجيل السابق، مع سعة تخزين قياسية تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، ليتسنى للعملاء تخزين المزيد من الصور والفيديوهات والملفات. أما بالنسبة للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى سعة تخزين أكبر لمكاتب الصور الضخمة ومشاريع الفيديو، يوفر الآن MacBook Pro مقاس 13 إنش قرص SSD بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.

ذاكرة أسرع وأكبر:

تتوفر ذاكرة بسعة 16 جيجابايت وتردد 3733MHz كإعداد قياسي في موديلات مختارة، وللمرة الأولى في نوت بوك Mac مقاس 13 إنش، يمكن للعملاء اختيار ذاكرة بسعة 32 جيجابايت، حيث سيستمتع العملاء بأداء أفضل عند تشغيل عدة أجهزة افتراضية، وأداء أسرع بما يصل إلى 50 في المئة عند تعديل الصور الملتقطة بدقة الجيجابكسل في الفوتوشوب.

تصميم محمول مع شاشة Retina مذهلة:

يأتي MacBook Pro مقاس 13 إنش من آبل بتصميم أنيق يتميز بهيكل من الألومنيوم مصنوع من قطعة واحدة ويتوفر باللون الرمادي الفلكي أو الفضي ولا يزن أكثر من 1.35 كغ، ليكون جهازاً سهل الحمل زاخراً بالعديد من مزايا الأداء والتكنولوجيا المتطورة.

كما أن شاشة Retina المذهلة والساطعة مقاس 13 إنش تعرض أكثر من 4 مليون بكسل وملايين الألوان، إلى جانب سطوع بدرجة 500 شمعة/المتر المربع ودعم مجموعة ألوان كبيرة P3، ومع تكنولوجيا True Tone، توفر الشاشة تجربة مشاهدة طبيعية وواقعية أكثر تناسب مهام التصميم وإجراء التعديلات وكذلك المهام اليومية مثل تصفح الويب وكتابة رسائل الإيميل، كما يأتي الجهاز بمكبرات صوت توفر صوت ستريو غامر بنطاق واسع، وميزة Touch ID لتسجيل الدخول بسهولة وإجراء عمليات الشراء على الإنترنت بأمان، وشريط Touch Bar مع أدوات تحكم ديناميكية وسياقية، ولوحة تحكم Force Touch هي الأفضل في المجال للتحكم بدقة في المؤشر والتنقل باستخدام اللمس المتعدد.

الأمان والخصوصية مدمجان:

يأتي MacBook Pro مقاس 13 إنش بشريحة Apple T2 Security، وهي شريحة سيليكون من الجيل الثاني صممتها آبل خصيصاً، والتي تفحص البرامج التي يتم تحميلها أثناء عملية الإقلاع للتحقق من عدم تعرضها لأي عبث، وتوفر تشفيراً فورياً للبيانات لكل ما يتم تخزينه على قرص SSD. ويسمح هذا للجهاز، وأي جهاز Mac يحتوي على شريحة T2، بتقديم عملية إقلاع وتخزين بدرجة أمان هي الأعلى في أي حاسب، كما تحمي شريحة T2 معلومات Touch ID، وبذلك تبقى معلومات العملاء في أمان تام، سواءً أكانوا يقومون بفتح جهاز ماك أو إدخال كلمة مرور على الإنترنت أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

نظام macOS Catalina:

يأتي كل جهاز من أجهزة MacBook Pro الجديدة بنظام التشغيل macOS Catalina، الإصدار الأحدث من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم، مع تطبيقات مثل سفاري والبريد والصور وPages وNumbers وKeynote، كما يحصل العملاء على أدوات قوية لإنجاز أمور رائعة.

مع macOS يكون الجهاز الرفيق المثالي لأجهزة آيفون وآيباد وApple Watch بفضل مزايا الاستمرارية المدمجة التي تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات واستقبالها من دون الإمساك بجهاز آيفون، وفتح قفل جهاز Mac تلقائياً من خلال Apple Watch، ونسخ الصور والفيديوهات والنصوص من الآيفون أو الآيباد ولصقها مباشرة على جهاز ماك قريب.

في نظام macOS Catalina، يمكن أيضاً تمديد مساحة العمل على جهاز ماك باستخدام جهاز الآيباد وميزة Sidecar، كما تحمي مزايا الأمان المستخدمين بشكل أفضل، وتسمح ميزة التحكم بالصوت للمستخدمين بالتحكم في جهاز ماك باستخدام أصواتهم فقط.

الأسعار والتوافر:

يبدأ سعر MacBook Pro مقاس 13 إنش الجديد من 5,459 درهم إماراتي و5,131 درهم إماراتي لعملاء فئة التعليم، وهو متوفر للطلب اليوم على apple.com وسيبدأ في الوصول إلى العملاء وسيتوفر لدى موزعي آبل المعتمدين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.