4 متصفحات بديلة لمتصفح جوجل كروم في أندرويد

على عكس آبل التي لا تسمح بجعل أي متصفح غير (سفاري) يكون المتصفح الافتراضي في أجهزتها، نجد أن جوجل تسمح بتثبيت أي متصفح ويب من متجر جوجل بلاي وتعيينه كمتصفح افتراضي، مما يمنح مستخدمي أجهزة أندرويد خيارات أكثر لتصفح الإنترنت.

إليك 4 من أبرز متصفحات الويب البديلة لمتصفح جوجل كروم في أندرويد:

1- متصفح Mozilla Firefox:

تعتمد معظم متصفحات الويب المتاحة لنظام التشغيل أندرويد على محرك (كروميوم) Chromium مفتوح المصدر، وهذا يعني أن جميعها تقوم بتحميل صفحات الويب بالطريقة نفسها، مع تساوي معظمها في الأداء والمميزات وغيرها.

ولكن متصفح Firefox يعتبر استثناءا رئيسيًا لهذه القاعدة حيث يعتبر أحد المتصفحات القليلة الموجهة لأجهزة أندرويد يأتي مع محرك مخصص تمامًا وهو محرك GeckoView المستخدم في إصدار سطح المكتب.

حتى وقت قريب كان هناك فرق كبير متصفح Firefox ومتصفح كروم في هواتف أندرويد من حيث الأداء والسرعة، ولكن في الفترة الأخيرة أُدخلت العديد من التحسينات للمتصفح خاصة في مجال السرعة جعلته متكافئًا إلى حد ما مع متصفح كروم في أندرويد.

ولكن الميزة الرئيسية لاستخدام Firefox في أندرويد هي المجموعة الكبيرة من الإضافات التي تدعمها مثل: uBlock Origin و Ghostery و HTTPS Everywhere، بالإضافة لميزات أخرى مثل: المزامنة مع حسابات Firefox، و(وضع القارئ) Reader Mode، وأداة لحظر تتبع المواقع.

2- متصفح DuckDuckGo:

يركز محرك بحث DuckDuckGo على الخصوصية، وبرغم أنه لا يأتي بالكثير من الميزات ولكنه يقدم تجربة تصفح رائعة خاصة فيما يتعلق بحماية المستخدم من التتبع عبر الإنترنت.

لا يدعم المتصفح المزامنة أو تثبيت الإضافات، ولكنه يحظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، ويقدم تصنيف خصوصية لكل موقع ويب تزوره مع قائمة كاملة بكل أدوات التتبع المستخدمة في الموقع ومعلومات عنها بطريقة سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة.

3- متصفح Kiwi:

ظهر متصفح Kiwi لأول مرة في عام 2019 وبالتالي فهو يعتبر حديث نسيبًا مقارنة بمتصفحات الويب الأخرى في هذه القائمة، ولكنه يتفرد بميزة غير متوفرة في باقي المتصفحات وهي دعمه لإضافات متصفح كروم الموجه لسطح المكتب.

بالإضافة لوجود جميع الميزات المعروفة الأخرى مثل: حظر الإعلانات، وأداة لحظر التتبع، و(الوضع الداكن) Dark Mode، وميزة حظر صفحات AMP.

4- متصفح Samsung Internet:

ظهر متصفح Samsung Internet كمتصفح ويب مدمج في هواتف وأجهزة جالاكسي اللوحية، ولكن سامسونج قامت بتوفيره في جميع أجهزة أندرويد ابتداءً من عام 2017، ويعتمد هذا المتصفح على محرك كروميوم، ولكنه يحتوي على واجهة مخصصة تمامًا تتناسب مع واجهة المستخدم One UI في هواتف سامسونج.

وتقدم العديد من المزايا مثل: أداة حظر أدوات التتبع، ودعم عدد من إضافات التصفح، ودعم التصفح في الهواتف ذات الشاشات الطويلة، ودعم الوضع الداكن الكامل الذي لا يكتفي فقط بتحويل واجهة المتصفح إلى اللون الداكن فحسب، بل يمكنها أيضًا تعديل مظهر مواقع الويب لجعلها داكنة أيضًا.