تسريب تفاصيل MacBook Pro الجديد

اكتشف أحد مستخدمي منصة تويتر مواصفات جهاز (MacBook Pro) الجديد من خلال منصة قياس الأداء (3DMark)، وكما تتخيل، فليس هناك الكثير من المعلومات، باستثناء أن الحاسب يعمل بواسطة معالج (Core i7-1068NG7) من إنتل بتردد أساسي يبلغ 2.3 جيجاهيرتز وتردد أعظمي يبلغ 4.1 جيجاهيرتز.

ويعد معالج (Core i7-1068NG7) عبارة عن شريحة (Ice Lake-U) من الجيل العاشر التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن، ومن المرجح أن يكون التحول إلى (Ice Lake-U) من (Whisky Lake-U) بمثابة تعزيز كبير للأداء.

كما يكشف التسريب عن وجود 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 2 أو 4 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (SSD)، وبالنظر إلى مواصفات هذا النظام، فإنه يبدو جهازًا متميزًا وسيكلف أكثر من 3000 دولار.

ومن المحتمل أن تصدر شركة آبل نسخة أقل سعرًا مدعومة بمعالج (Core i5) أيضًا، لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا التسريب هو الاقتراح القائل بأن هذا قد الجهاز قد لا يكون حاسب (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا، بل طرازًا جديدًا بقياس 14 إنشًا.

وقد غيرت جائحة الفيروسات التاجية الكثير من الأشياء، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو إطلاق شركة آبل لمنتجاتها الجديدة، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تحديث (MacBook Air) لعام 2020، ومن المرجح أن يختار العملاء هذا النموذج بدلاً من نموذج (MacBook Pro) لعام 2019، بفضل سعره الأرخص.

وكشفت المقارنة القياسية بين جهازي الحاسب المحمول أن أداء (MacBook Air) المحسن لعام 2020 وسعره الأرخص قد يكونان السبب الذي يجعل المستخدم يختار الحصول عليه، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن جهاز محمول أسرع، فقد تكون مواصفات (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا لعام 2020 مثيرة للإعجاب.