مع الهواتف الذكية التي أطلقتها الشركات في الفترة الأخيرة مثل: هاتف iPhone SE الجديد و Galaxy A51، أصبح لدى المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة خيارات أكثر من أي وقت مضى للاختيار من بين هواتف ذكية ذات سعر مناسب وأداء قوي.

إليك أبرز 5 هواتف ذكية بسعر أقل من 500 دولار:

بالإضافة إلى الهواتف الذكية التي صدرت – حتى الآن – في عام 2020، نجد أن هناك هواتف ذكية مميزة من عام 2019 وكلها تبدأ بسعر 500 دولار أو أقل، وفي هذه الفئة السعرية نجد أن معظم الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة أصبحت الآن أكثر تقدمًا وتأتي بميزات رائعة مثل: المعالجات السريعة والكاميرات المذهلة وميزات البرامج الحديثة.

1- هاتف (Apple iPhone SE (2020:

المعالج: Apple A13 Bionic.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، وبمقاس 4.7 بوصات، بدقة 1334×750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

ذاكرة الوصول العشوائي: 3 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية: 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

نظام التشغيل: iOS 13.

السعر: 399 دولارًا.

2- هاتف Samsung Galaxy A51:

المعالج: Samsung Exynos 9611 بتردد 2.3 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED)، وبمقاس 6.5 بوصات، بدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل من نوع Telephoto وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لاستشعار العمق وبفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 64 أو 128 جيجابايت.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 الذي يعتمد على واجهة المستخدم One UI.

السعر: يبدأ من 399 دولارًا.

3- هاتف Google Pixel 3A XL:

المعالج: Snapdragon 670 ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (OLED)، وبمقاس 6.0 بوصات، بدقة 1080 × 2160 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أحادية بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

البطارية: 3700 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10.

السعر: يبدأ من 399 دولارًا.

4- هاتف Motorola Moto Z4:

المعالج: Snapdragon 675 ثماني النوى، بتردد 2.0 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (OLED)، وبمقاس 6.4 بوصات، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أحادية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، مع مثبت الصورة البصري OIS.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أحادية بدقة 25 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

البطارية: 3600ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 9 باي.

السعر: يبدأ من 399 دولارًا.

5- هاتف Samsung Galaxy S9: