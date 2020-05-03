7 مواقع وتطبيقات تساعد المصممين على العمل باحترافية

إذا كنت مصممًا فأنت تدرك تمامًا مدى أهمية أن يكون لديك بعض المصادر الخاصة التي تساعدك في الحصول على الأدوات أو الإضافات لتصاميمك، ولا شك أن هناك بعض التطبيقات والمواقع التي تستحق وقتك واستثمارك.

قد يكون العثور على أفضلها وأكثرها فائدة مهمة صعبة، لذلك سنجعل الأمور أسهل بالنسبة لك، ونقدم لك 7 مواقع وتطبيقات تسهل عليك عملك:

1- Dribbble:

يعتبر موقع Dribbble أهم شبكة اجتماعية لأي شخص مهتم بمجال التصميم، ومن أكبر المنصات للتواصل مع المصممين والمواهب الإبداعية في جميع أنحاء العالم، ويتيح للمصممين عرض أعمالهم لمعرفة رأي المتخصصين، بالإضافة إلى إتاحة فرص توظيف للمصممين الموهوبين.

الموقع لديه شراكات مع أكبر الشركات في العالم مثل: آبل وجوجل وفيسبوك وسلاك وغيرها من الشركات التي تبحث عن أبرز المصممين في الموقع للتوظيف أو التعاقد على مشاريع لتنفيذها، كما يُساعد الموقع المصممين الهواة في إظهار مشاريعهم وتعزيز معرض أعمالهم.

2- Adobe Color:

اذا كنت تريد توفير الوقت في العثور على مخططات الألوان عالية الجودة، يمكنك زيارة موقع Adobe Color الذي هو عبارة عن تطبيق ويب يساعدك في إنشاء سمات الألوان التي تريدها وحفظها ومشاركتها، واستخدمها على الفور في مشروعاتك التي تعمل عليه في Photoshop و XD.

3- Behance:

موقع Behance هو عبارة عن موقع تواصل اجتماعي خاص بالمصممين مملوكة لشركة Adobe ويهدف إلى عرض الأعمال الإبداعية، يتيح الموقع للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية تتضمن مشاريعهم التصميمية، ويمكن لكل من المستخدمين المسجلين وغير المسجلين تقييم أي مشروع والتعليق عليه.

4- Adobe Creative Cloud:

Adobe Creative Cloud عبارة عن مجموعة من التطبيقات والخدمات من شركة أدوبي، تتيح للمشتركين الوصول إلى مجموعة من البرامج المستخدمة في التصميم الجرافيكي وتحرير الفيديو وتطوير الويب والتصوير الفوتوغرافي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول وأيضًا بعض الخدمات السحابية الاختيارية.

يوجد اشتراك شهري أو سنوي في الخدمة عبر الإنترنت، ويتيح تنزيل البرامج من Creative Cloud، وتثبيتها مباشرة على الحاسوب واستخدامها، مع خدمة تحديثات منتظمة للبرامج عبر الإنترنت.

5- Color Hunt:

يمكنك زيارة موقع Color Hunt للحصول على الآلاف من مخططات الألوان للعديد من أغراض التصميم والفنون المختلفة، وهناك لوحات ألوان مناسبة لمصممي الجرافيك والفنانين والرسامين ومطوري الويب.

يساعد الموقع المصممين في الحصول على إلهام الألوان للعثور على لوحة الألوان المثالية لمشاريعهم، ويمكن لأي شخص حفظ لوحاته المفضلة، وإدارة مجموعته الشخصية، والحصول على وصول سريع لنسخ رموز الألوان.

6- Milanote:

Milanote عبارة تطبيق يتوفر للحواسيب والأجهزة المحمولة يساعد المصممين وفرق التصميم على تنظيم مشاريعهم في لوحات مرئية والحفاظ على مساحة عمل مرتبة، ويتيح التطبيق كتابة الملاحظات وقوائم المهام، وتحميل الصور والملفات.

بالإضافة لدعم جميع أنواع الملفات الشائعة مثل: JPG و PDF و Word و Excel وملفات التصميم الشائعة، وحفظ النص والصور والروابط من الويب، وإضافة الملاحظات والصور، وترتيب لوحة المشروع، والتعديل في الوقت الفعلي، ودعوة الأخرين لمشاهدة مشروعك أو تنزيله بتنسيق PDF قابل للطباعة بجودة عالية.

7- Font Shop:

إذا بحثت عن خط معين لمشروعك القادم ولم تعثر عليه بعد، فيمكنك زيارة موقع Font Shop لاستكشاف آلاف الخطوط الجديدة والكلاسيكية، التي تعتبر مثالية لمشاريع التصميم، مع مكتبة كبيرة من الخطوط تضم أكثر من 130.000 خط متاح للتنزيل والاستخدام.