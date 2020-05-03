5 جولات افتراضية في القطار يمكنك أن تأخذها الآن

يعشق معظم الناس السفر، لكن يحب الكثير منهم السفر باستخدام القطار وذلك للاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبيعة، حيث يمكن أن تشكل رحلات القطار تجارب سحرية لبعض الناس.

قامت شبكة من عشاق رحلة القطار بنشر مقاطع السفر في القطار على موقع يوتيوب منذ سنوات، لذا للمساعدة في إعادة إنشاء أفضل أجزاء من السفر في القطار، تجولنا في شبكة الإنترنت وجمعنا 6 من أكثر رحلات القطار الافتراضية روعة في العالم.

سكة حديد بيرنينا:

Berninabahn المدرجة في قائمة اليونسكو في سويسرا (بيرنينا للسكك الحديدية) هي واحدة من أروع خطوط السكك الحديدية الجبلية في العالم، حيث يحوي خط سيرها على بعض من أعلى معابر السكك الحديدية (أكثر من 7000 قدم) في أوروبا، وهي واحدة من أكثر السكك الحديدية انحدارًا في العالم، حيث تأخذك هذه الرحلة الافتراضية المريحة التي تستغرق ساعتين من سانت مورتيز في سويسرا إلى Triano في إيطاليا.

سكة حديد ناجاراجاوا:

عندما تفكر في القطار الياباني فإن أول ما يخطر على البال هو القطار الفائق السرعة الذي يظل واحدًا من الرموز الثقافية اليابانية، لكن تمتلك اليابان أيضًا شبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية الريفية التي تأخذ مواطنيها وزوارها في كل مكان تقريبًا في البلاد، وفي رحلتنا الافتراضية هذه على خط سكة حديد ناجاراجاوا (Nagaragawa) في محافظة جيفو ستشاهد المناظر الرائعة للطبيعة الغريبة في الجبال والأرياف.

سكة حديد Flåm:

يعتبر خط سكة حديد Flåm أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في النرويج على الرغم من أن طول سكة القطار 20 كيلومترًا فقط إلا أنها تملك كمية هائلة من المناظر الطبيعية الجبلية النرويجية الحالمة، كما تعتبر واحدة من أكثر خطوط السكك الحديدية انحدارًا في العالم، حيث تشق طريقها عبر القرى الجبلية النائية في مقاطعة فيستلاند النرويجية، تأخذك رحلة القطار الافتراضية هذه التي تستغرق 40 دقيقة على طول الطريق العاصف والمنحدر والمذهل من وجهة نظر سائق القطار.

السكة الحديدية من بلغراد إلى بار:

السكة الحديدية من بلغراد إلى بار، التي تنقل المسافرين من عاصمة صربيا إلى الساحل الأدرياتيكي في الجبل الأسود، هي واحدة من أعظم الإنجازات في مجال هندسة السكك الحديدية في العالم. يحتوي الخط الذي يعبر التضاريس الجبلية في المنطقة على 254 نفقًا و 234 جسراً. تأخذك هذه الرحلة في القسم الأخير من الطريق من Bijelo Polje إلى Bar عبر الوديان الجبلية التي يصل عمقها إلى 3000 قدم قبل التوقف مباشرة بالقرب من الساحل. كما يمكنك إعادة الرحلة نفسها في فصل الشتاء لترى كيف يغير الثلج المشهد.

فيا رايل كندا:

يستغرق السفر من تورونتو إلى فانكوفر في كندا باستخدام القطار ثلاثة أيام على الأقل وأربع ليال، وإذا كنت ترغب في القيام بنفس الرحلة في اثنتي عشرة دقيقة، فإن هذا الحساب لرحلة السكك الحديدية الكندية يستحق التحقق، حيث يعرض مقطع الفيديو الشامل أهم معالم رحلة السكك الحديدية التي تستغرق ثلاثة أيام من وجهة نظر الركاب، ويشمل لقطات من الوجبات وترتيبات النوم وبعض المناظر الرائعة.