ما هي ميزة Snooze في جيميل وكيف يمكنك الاستفادة منها؟

ما هي ميزة Snooze في جيميل وكيف يمكنك الاستفادة منها؟

تدعم خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail العديد من المزايا التي تسهل عليك إدارة الرسائل التي تتلقاها يوميًا، ومنها ميزة (Snooze) التي تتيح لك تأجيل الرد على رسائل معينة وإزالتها من صندوق البريد الوارد مؤقتًا لحين الحاجة إليها.

تتيح لك هذه الميزة إمكانية تأجيل قراءة رسائل معينة إلى وقت آخر تحدده، وسيقوم جيميل بتذكيرك في الموعد الذي حددته بإظهار الرسالة مجددًا في أعلى صندوق الوارد.

وعند استخدام هذه الميزة؛ يُنشئ جيميل مجلد جديد في قائمة الشريط الجانبي يحمل اسم (المؤجَّلة) Snoozed، يقوم بتخزين رسائل البريد الإلكتروني المؤجلة تلقائيًا، ويمكنك البحث فيه للعثور على أي رسالة مؤجلة تحتاج إلى الرد عليه قبل الوقت الذي حددته.

فيما يلي كيفية استخدام ميزة (Snooze) في جيميل لتأجيل الرد على الرسائل حتى وقت لاحق:

أولًا؛ كيفية استخدام ميزة Snooze في جيميل في متصفح الويب:

انتقل إلى (جيميل) Gmail في حاسوبك.

عندما تقف بالماوس على الرسالة التي تريد تأجيل الرد عليها، ستجد رمز هذه الميزة ظاهرًا في أقصى يمين الرسالة – وهو عبارة عن أيقونة ساعة – اضغط عليها.

ستظهر لك مجموعة من الأوقات المحددة سابقًا، وفي أسفل القائمة ستجد خيار يتيح لك تخصيص مدة التأجيل وفقًا لما تريده، حدد الوقت الذي يناسبك لتصبح الرسالة مرئية في صندوق الوارد مرة أخرى.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة Snooze مع رسائل متعددة في الوقت نفسه، وذلك من خلال الخطوات التالية:

حدد مجموعة الرسائل التي تريد تأجيل الرد عليها في وقت لاحق.

في أعلى الصفحة؛ سيظهر لك شريط يضم العديد من الأدوات من ضمنها ميزة (Snooze)، اضغط عليها.

ستظهر لك مجموعة من الأوقات المحددة سابقًا، وفي أسفل القائمة ستجد خيار يتيح لك تخصيص مدة التأجيل، حدد ما يناسبك. وستُنقل الرسائل تلقائيًا إلى صندوق (المؤجَّلة) Snoozed.

ثانيًا؛ كيفية البحث عبر رسائل البريد الإلكتروني المؤجَّلة في جيميل في المتصفح:

انتقل إلى جيميل، في قائمة الشريط الجانبي الموجود في الجهة اليسرى ستجد مجلدًا يحمل اسم (Snoozed)، اضغط عليه.

وبدلًا من ذلك يمكنك الوصول إليه مباشرة بكتابة اختصار (in:snoozed) في مربع البحث.

ستظهر لك جميع الرسائل التي قمت بتأجيلها، إذا كانت هذه الرسائل كثيرة وتريد تحديد موقع رسالة محددة بسرعة، يمكنك البحث عنها بكتابة كلمة رئيسية في مربع البحث أعلى الصفحة.

ثالثًا؛ كيفية استخدام ميزة Snooze في جيميل في هاتفك: