إحصائيات الفيديو المباشر التي يحتاج المسوقون إلى معرفتها في عام 2020

أصبح الفيديو أحد أكثر أنواع المحتوى شيوعًا عبر الإنترنت خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط فيسبوك لايف مزدهر، لكن جميع مقاطع الفيديو في البث المباشر مزدهرة، حيث أن واحدًا من كل خمسة مقاطع فيديو هو بث مباشر، كما أن المنصات الرئيسية الأخرى مثل إنستاجرام وتويتر ويوتيوب ولينكدإن تبنت ميزات مماثلة.

بصرف النظر عن المنصات الاجتماعية التي تسمح بالبث المباشر، فإن بعض المنصات الناشئة مثل Twitch.tv تلبي الآن بشكل خاص مشاهدي البث المباشر.

في حين أن الأشخاص يجدون البث المباشر مسليًا لأنه يقدم فرصة لمشاهدة لقطات أولية وأصيلة أو مشاهدة الفيديو من وراء الكواليس من المؤثرين المفضلين لديهم أو التفاعل في أسئلة وأجوبة مباشرة مع خبراء الصناعة، تجد العلامات التجارية أيضًا هذا المحتوى مفيدًا لزيادة الوعي.

عندما يتعلق الأمر بعرض الفيديو المباشر، هناك العديد من الفرص الإبداعية التي قد تسمح للعلامات التجارية بالوصول إلى جماهيرها والتفاعل معها، لكن نظرًا لأن هذا التكتيك لا يزال جديدًا إلى حد ما، قد لا تعرف العديد من الشركات من أين تبدأ، كما هو الحال مع أي اتجاه جديد، قد تتساءل العلامات التجارية أيضًا، هل يستحق بث الفيديو المباشر الوقت؟

إحصائيات الفيديو المباشر التي يحتاجها المسوقون في 2020:

النمو في الفيديو المباشر:

في عام 2019، شاهد مستخدمو الإنترنت 1.1 مليار ساعة من الفيديو المباشر، ( StreamElements ).

من المتوقع أن يبلغ حجم سوق بث الفيديو 184.3 مليار بحلول عام 2027، ( Grand View Research ).

في عام 2018، 47٪ من مشاهدي الفيديو المباشر في جميع أنحاء العالم يبثون المزيد من الفيديو مقارنة بالعام الذي سبقه، ( IAB ).

في عام 2018، قال 44٪ من مشاهدي الفيديو المباشر إنهم يشاهدون عددًا أقل من البث التلفزيوني المباشر نتيجة البث المباشر، ( IAB ).

67٪ من المستهلكين كانوا يبثون فيديو مباشر حول العالم بنهاية عام 2018، ( IAB ).

بحلول نهاية عام 2020، من المتوقع أن يمثل البث المباشر 82 ٪ من جميع حركة المرور على الإنترنت، ( Go-Global ).

كيف يفيد البث المباشر العلامات التجارية؟

يستخدم أكثر من 35٪ من المسوقين الفيديو المباشر كجزء من إستراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بهم، ( Social Media Examiner ).

52٪ من مشاهدي البث المباشر يفضلون المحتوى المجاني المدعوم بالإعلانات على محتوى الاشتراك، ( IAB ).

82٪ من الأشخاص يفضلون الفيديو المباشر من العلامات التجارية على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي القياسية، ( Livestream ).

67٪ من الجمهور الذي يشاهد حدث بث مباشر سيشتري تذكرة إلى حدث مماثل، ( Livestream ).

يفضل 80٪ من الأشخاص مشاهدة فيديو مباشر من علامة تجارية بدلاً من قراءة مدونة، ( Livestream ).

منصات البث المباشر:

في مايو 2019، تمت مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب لايف لمدة 284 ساعة، ( StreamElements ).

كان المحتوى غير المخصص للألعاب محركًا رئيسيًا للنمو في Twitch حيث يمثل 11٪ من الساعات التي تمت مشاهدتها في ديسمبر 2019 مقارنة مع 8٪ في ديسمبر 2018، ( StreamElements ).

في الربع الثاني من عام 2019، يشاهد مستخدمو Twitch ما يقرب من 2.9تريليون ساعة من المحتوى المباشر، ( StreamElements ).

في الربع الأول، استضاف تويتر أكثر من 1200 حدث مباشر، ( تويتر ).

شهد Facebook Live Stream زيادة بنسبة 330٪ في عمليات البحث بين عامي 2016 و 2018، ( Mediakix ).

واحد من كل خمسة مقاطع فيديو على فيسبوك هو بث مباشر. ( فيسبوك ).

سلوكيات جمهور الفيديو المباشر وتفضيلات المحتوى: