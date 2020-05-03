أهم الميزات الجديدة في نظام iOS 13.5 وموعد إصداره

أصدرت شركة آبل إصدارًا تجريبيًا جديدًا من لتحديث نظام (آي أوإس 13) يحمل اسم (iOS 13.5)، ويشتمل هذا الإصدار التجريبي على ثلاث تغييرات رئيسية أبرزها أنه يجلب الإصدار الأول من واجهة برمجة تطبيقات نظام تتبع فيروس كورونا الذي تتعاون فيه آبل مع جوجل. ولكن متى ستطلق آبل إصدار التحديث النهائي لجميع المستخدمين؟

ما هو الجديد في إصدار iOS 13.5؟

يتضمن الإصدار ثلاثة تغييرات أساسية، وكلها تأتي كاستجابة واضحة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19):

1- يتضمن الإصدار الأول من واجهة برمجة تطبيقات نظام تتبع فيروس كورونا:

يضم إصدار (iOS 13.5) الإصدار الأول من واجهة برمجة تطبيقات نظام تتبع فيروس كورونا الذي يعتمد على تتبع جهات الاتصال عبر اتصال البلوتوث؛ للمساعدة في إخطار الآخرين بأنك كنت على اتصال بشخص أُصيب بفيروس كورونا والعكس صحيح.

وقد أوضحت آبل أن هاتف آيفون يستخدم تقنية اتصال البلوتوث لمشاركة المعرفات العشوائية بأمان مع الأجهزة المجاورة وجمع معرفاتها. مما يتيح لهذا النظام إشعارك إذا كنت قد تعرضت لفيروس كورونا، وستُحذف هذه المعرفات العشوائية بعد 14 يومًا، كما يمكنك أيضًا اختيار مشاركة تشخيص فيروس كورونا بشكل مجهول.

لا يقوم هذا الإصدار نفسه بتتبع الاتصال، بدلاً من ذلك، يضع الإطار العام لمطوري هيئة الصحة العامة لبناء تطبيقاتهم الخاصة التي يمكنها إدارة إشعارات التعرض، وقد قامت آبل بتخصيص نسخة تجريبية من واجهة برمجة تطبيقات إشعارات التعرض لفيروس كورونا لمطوري هيئة الصحة العامة للمساعدة في جمع البيانات.

2- تسهيل إلغاء قفل هاتف آيفون عند إرتداء الكمامة:

يعمل إصدار (iOS 13.5) على تسهيل إلغاء قفل هاتف آيفون إذا كنت ترتدي الكمامة، بحيث يمكن لتقنية (التعرف على الوجه) Face ID اكتشاف ما إذا كنت ترتدي قناعًا، والانتقال مباشرةً إلى شاشة رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك.

3- تعديل مكالمات الفيديو الجماعية في فيس تايم:

بالإضافة إلى تغييرات تقنية التعرف على الوجه، فقد عدلت آبل أيضًا مكالمات الفيديو الجماعية (FaceTime Group) من أجل السماح للمستخدمين بإيقاف تشغيل تأثير التكبير الديناميكي ضمن المكالمات، الذي يوسع نافذة المشاركين تلقائيًا عند التحدث، ويمكن تحديد الشخص الذي يجب التركيز عليه من خلال النقر على واجهة نافذة ثابتة جديدة.

كما يضيف iOS 13.5 إعدادًا جديدًا لتعطيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (التعرف على الوجه) FaceTime، ثم اضغط عليه.

ومن هنا يمكنك إيقاف تشغيل خيار (Automatic Prominence) من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

موعد إصدار iOS 13.5؟

من المتوقع أن تطلق آبل إصدارًا تجريبيًا واحدًا آخر على الأقل من (iOS 13.5) قبل الإصدار النهائي للجميع. بعد ذلك، نتوقع إصدار iOS 13.5 جنبًا إلى جنب مع واجهة برمجة تطبيقات نظام تتبع فيروس كورونا الجديد في منتصف شهر مايو الحالي، إذا سار الاختبار التجريبي وفقًا للخطة.