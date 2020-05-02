6 وظائف في مجال صناعة السيارات بدخل سنوي أعلى من 100 ألف دولار

6 وظائف في مجال صناعة السيارات بدخل سنوي أعلى من 100 ألف دولار

توضح التقارير أن صناعة السيارات العالمية تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 4 تريليونات دولار، كما توظف الصناعة ما يقرب من 5.7 ملايين شخص.

تتعامل هذه الصناعة مع السيارات الجديدة والمستعملة بشكل رئيسي من خلال الوكلاء، ووكلاء العمولة، ومزادات السيارات. لذلك هناك وظائف في هذه الصناعة تحقق عوائد سنوية تزيد عن 100,000 دولار. كما أن هذه الوظائف مهيأة جيدًا للاستفادة من انتعاش السوق بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

فيما يلي 6 وظائف في مجال صناعة السيارات بدخل سنوي أعلى من 100 ألف دولار:

6- مصمم سيارات:

متوسط الراتب: 100 ألف دولار سنويًا.

يقضي المصمم الخبير في تصميم السيارات معظم وقته في التعامل مع فريق من المصممين، والالتقاء بالمهندسين الذين يحددون كيفية بناء السيارة.

كما يقوم برسم الأفكار، وتحسين تلك الأفكار باستخدام البرامج، ولا يقتصر دور المصممين على تصميم المظهر الخارجي للسيارة فقط بل يمتد أيضًا ليشمل تصميم كل شيء من المقاعد إلى حافة زجاج السيارة.

5- مهندس كهرباء:

متوسط الراتب: 100 ألف دولار سنويًا.

من المتوقع أن يزداد الطلب على المهندسين الكهربائيين بشكل كبير خلال العقد المقبل، حيث تتحول صناعة السيارات من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية.

توظف مصانع السيارات الآن بالفعل مهندسين كهربائيين، ولكن من الآن فصاعدًا ستتطلب تصميمات البطاريات والدفع الكهربائي مواهب إضافية.

4- مطور برمجيات:

متوسط الراتب: 110 ألف دولار.

أفاد مكتب العمل أن متوسط الراتب السنوي لمطور البرمجيات يصل إلى 110 ألف دولار. وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أن صناعة السيارات تحتاج إلى مهندسين ميكانيكيين أكثر من مطوري البرمجيات إلا أن ذلك غير صحيح.

لأن المستقبل سيكون للسيارات الذاتية القيادة، وبينما تسعى شركات مثل: Cruise و Waymo و Tesla للتغلب على تحديات السيارات الذاتية القيادة في أسرع وقت، فإن البحث عن المواهب المتخصصة في تطوير برمجيات السيارات يزداد.

3- مدير سلسلة التوريد:

متوسط الدخل: 116 ألف دولار سنويًا.

تعتمد صناعة السيارات العالمية على سلاسل توريد متعددة الجنسيات، لذلك تُصنف وظيفة (مدير سلسلة التوريد) Supply chain manager على أنها واحدة من أفضل الوظائف دخلاً في هذه الصناعة.

سيساعدك الحصول على درجة علمية في مجالات، مثل: إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو الهندسة إلى الوصول للمستوى الذي تحتاجه لتتقن مجال إدارة سلسلة التوريد.

2- مهندس ميكانيكا:

متوسط الدخل: 120 ألف دولار سنويًا.

تُشير تقارير مكتب العمل أن متوسط الراتب السنوي لمهندس الميكانيكا Mechanical engineer وصل إلى 88,430 دولارًا في مايو 2019، ولكن إذا زادت عدد سنوات الخبرة في المجال يمكن أن يصل راتبك إلى 120 ألف دولار سنويًا.

1- مدير التمويل والتأمين Finance & Insurance (F&I) Manager:

متوسط الدخل: 133 ألف دولار سنويًا.

إذا كنت قد اشتريت أو استأجرت سيارة من تاجر سيارات، فمن المرجح أن تكون قد تعاملت من قبل مع مدير التمويل والتأمين (F&I) Manager. فهي المرحلة الأخيرة في عملية الشراء، حيث يمكنك الاطلاع على تفاصيل عقد الشراء أو القرض أو الضمان، مما يتيح لك الفرصة لمعرفة خيارات البيع المتاحة وكيفية التعامل مع اللوائح والأوراق المحلية.

في بعض الأحيان يقدم لك الوكيل الخاص بك أحد موظفي F&I أثناء عملية الشراء لمراجعة خيارات الشراء والقروض. وإذا كان هذا الوكيل لديه حق الامتياز لبيع العلامات التجارية الكبرى – مثل: تويوتا، وفورد، وكاديلاك، ومرسيدس، وما إلى ذلك – يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى شركة التأمين التابعة للشركة المصنعة، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك التي يمكنها تقديم قروض للمشترين.

يجني التجار الأرباح من بيع السيارات، لكنهم يحققون أرباحهم الحقيقية عن طريق وسطاء القروض وسماسرة التأمين وعن طريق بيع أشياء مثل: الضمانات الممتدة للعملاء. ولهذا السبب يحصل مديرو التمويل والتأمين على رواتب عالية.

تشير تقديرات منظمة (NADA) – وهي الرابطة الوطنية لتجار السيارات في الولايات المتحدة – إلى أن متوسط راتب مدير التأمين والتمويل في مجال صناعة السيارات يصل إلى 133000 دولار سنويًا.