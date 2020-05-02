مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A51 و iPhone SE الجديد

أعلنت كل من آبل وسامسونج عن هواتفهم الذكية – ذات الميزانية المحدودة – لعام 2020، حيث أعلنت سامسونج سابقًا عن هاتف Galaxy A51 الذي يقدم تصميمًا جميلًا وكاميرا متعددة الاستخدامات، كما أعلنت آبل في الفترة الأخيرة عن الجيل الثاني من هاتف iPhone SE الذي يتميز بمعالج A13 Bionic القوي.

وتبدأ أسعار هاتفي iPhone SE الجديد و Galaxy A51 من 399 دولارًا، مما يجعلهما منافسين مباشرين لبعضهما البعض، ولذلك قد تتساءل أيهما أفضل؟

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy A51 و iPhone SE الجديدين:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone SE بتصميم أنيق من الزجاج المتين مع إطار من الألومنيوم، وواجهة أمامية باللون الأسود أعلى الشاشة وأسفلها. كما ظهر في الهاتف زر الشاشة الرئيسية التقليدي لهواتف آيفون، الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID).

وفي الجهة الخلفية يظهر شعار آبل في الوسط، وكاميرا أحادية العدسة في الزاوية العلوية اليسرى. كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء وفقًا لتصنيف IP67، مما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

بينما يأتي هاتف Galaxy A51 بتصميم واجهة أمامية من الزجاج من نوع Gorilla Glass 3 وإطار من البلاستيك وخلفية من البلاستيك، وتشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية، مع وجود ثقب في منتصف الجهة العليا يُظهر الكاميرا الأمامية.

وفي الجهة الخلفية ستجد الكاميرا الرباعية داخل إطار في الزاوية العلوية اليسرى، ويدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء وفقًا لتصنيف IP68، مما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة.

الشاشة:

يأتي هاتف iPhone SE بشاشة LCD تطلق عليها آبل اسم (Retina HD) مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

بينما يأتي هاتف Galaxy A51 بشاشة من نوع (Super AMOLED) مقاسها 6.5 بوصات، وبدقة 1080×2400 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتحتل الشاشة مساحة 87.4% من واجهة الهاتف.

الأداء:

يعمل هاتف iPhone SE بأحدث معالجات آبل A13 Bionic الذي يعتمد على التعلم الآلي، ويدعم الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 3 جيجابايت، وثلاثة خيارات من مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.

بينما يعمل هاتف Galaxy A51 بمعالج Exynos 9611 الذي يعزز الأداء بشكل كبير لهاتف في هذه الفئة السعرية، ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 و 6 و8 جيجابايت، وخياران للسعة التخزينية هما: 64 و 128 جيجابايت، يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

الكاميرا:

يأتي هاتف iPhone SE بكاميرا خلفية أحادية العدسة ذات نطاق رؤية واسع، بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5X، مع ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

بينما يأتي هاتف Galaxy A51 بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية تصوير واسعة جدًا Ultrawide.

والثالثة تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto التي تستخدم في التقريب البصري، بينما الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 وهي كاميرا لاستشعار العمق. وتتيح لك الكاميرا التقاط صور مقربة أكثر تفصيلاً وحيوية، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف iPhone SE كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

بينما يضم هاتف Galaxy A51 كاميرا أحادية واسعة بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

البطارية:

يعمل هاتف iPhone SE ببطارية سعتها 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

بينما يعمل هاتف Galaxy A51 ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

ومن حيث الألوان؛ يأتي هاتف iPhone SE باللون الأسود والأبيض والأحمر، بينما يتوفر هاتف Galaxy A51 باللون الأسود والأبيض والأزرق والوردي.

السعر:

يبدأ هاتف iPhone SE بسعر 399 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، وسعر 449 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، وسعر 549 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

بينما يبدأ هاتف Galaxy A51 بسعر 399 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت. ولكن إذا كنت تريد إصدارًا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فسيتعين عليك دفع 500 دولارِِ، وهذا الإصدار لم تطلقه سامسونج بعد ولكنها أعلنت عنه.

المواصفات iPhone SE Galaxy A51 المعالج Apple A13 Bionic. Samsung Exynos 9611. الشاشة 4.7 بوصات، من نوع LCD بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.5 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلًا في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128، أو 256 جيجابايت. 64 أو 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 3 جيجابايت. 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. كاميرا رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل من نوع Telephoto، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لاستشعار العمق. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60/30/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/120 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الرئيسية. مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. مقاومة المياه يدعم وفقًا لتصنيف IP67 حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. يدعم وفقًا لتصنيف IP68 حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة. نظام التشغيل iOS 13. أندرويد 10 الذي يعتمد على واجهة مستخدم One UI 2. البطارية 1821 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا. الألوان الأسود، والأبيض، والأحمر. الأسود والأبيض والأزرق والوردي. الوزن 148 جرامًا. 172 جرامًا. الأبعاد 138.4×67.3×7.3 مم. 7.9×73.6×158.5 مم. السعر يبدأ من 399 دولارًا. يبدأ من 399 دولارًا. تاريخ التوفر متاح في الأسواق منذ 24 أبريل 2020 متاح في الأسواق منذ 3 يناير 2020.