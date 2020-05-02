ما لا تعرفه عن إريك يوان مؤسس شركة Zoom

إريك يوان هو رجل أعمال صيني أمريكي ومؤسس Zoom Video Communications، تبلغ حصته اليوم 22 في المئة من شركة Zoom كما تبلغ قيمة صافي ثروته في 2020 حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي، وقد احتل المرتبة 293 في قائمة Forbes لأغنياء العالم.

ولد إريك يوان في مدينة تايآن في الصين عام 1970 ويبلغ من العمر 50 سنة، متزوج ولديه 3 أولاد، درس في جامعة شاندونغ للعلوم والتكنولوجيا وحاز على الماجستير في الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسب، انضم إريك يوان إلى WebEx في عام 1997، التي استحوذت عليها شركة Cisco Systems في عام 2007، وبعد الاستحواذ أصبح يوان نائب رئيس الفريق الهندسي، وقاد فريقًا من 800 مهندس.

عندما كان يوان طالباً في الكلية اعتاد أن يأخذ رحلة بالقطار لمدة عشر ساعات لزيارة صديقته، ومن كرهه لتلك الرحلة كان يفكر في طرق أخرى لزيارتها، ربما لا تتضمن السفر. يقول يوان: “لقد أصبحت أحلام اليقظة هذه هي الأساس لزوم”.

يعد إريك يوان من أشد المعجبين برواد الأعمال مثل بيل جيتس، وجذبه ازدهار التكنولوجيا في سوق الولايات المتحدة في التسعينيات، حيث كان يوان مقتنعًا ببدء أعماله الخاصة في هذا السوق، وبالتالي قرر الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ يوان كفاحه للحصول على التأشيرة، وحاول 8 مرات قبل حصوله عليها في النهاية، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 1997 انضم إلى WebEx، التي كانت مجرد شركة ناشئة تبلغ من العمر عامين.

بعد 3 سنوات فقط من دخول السوق، أصبحت WebEx شركة كبيرة وذلك في عام 2000، أمضى يوان عشر سنوات من العمل في WebEx، وعندما استحوذت عليها سيسكو في نهاية المطاف في عام 2007 تم تكليفه بإدارة فريق من 800 مهندس خلال هذه الفترة، لكن يوان كان غير راضٍ عن الخدمة وحلول التعاون التي قدمتها WebEx وبدأ في إقناع الإدارة العليا بإعادة البناء من الألف إلى الياء، وبعد أن تم تجاهل اقتراحاته بشكل متكرر قرر مغادرة الشركة، يقول يوان: “في يوم من الأيام سيقوم شخص ما ببناء شيء ما على السحابة، وسوف يقتلني”.

كان لدى إريك يوان فكرة لبناء منصة أفضل من WebEx لكنها تتطلب الكثير من القوى العاملة والتمويل، قام يوان بتوظيف أكثر من 40 مهندسًا، بعضهم في الصين، للعمل على فكرته، وطلب من أصدقائه أن يكتبوا له شيكًا بمبلغ 250.000 دولار أمريكي حتى يتمكن من دفع رواتب الموظفين، أعطاه Subrah Iyar، الرئيس التنفيذي السابق لشركة WebEx، مبلغ 3 ملايين دولار لشركته الناشئة التي كانت تسمى آنذاك Saasbee، وكان المستثمرون مشككين بالأمر، بالنظر إلى المنافسين في السوق في ذلك الوقت، برنامج مايكروسوفت وسكايب و Google Hangout وبرنامج BlueJeans Networks، وعلى الرغم من حالة السوق لم يُردع يوان عن رؤيته لبناء منتج يجعل العملاء سعداء، وفي النهاية تم إعادة تسمية Saasbee باسم Zoom Video Communications وتم إطلاق المنتج في عام 2012، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من الإطلاق تم استخدام Zoom من قبل أكثر من 3500 شركة.