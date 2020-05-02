كيف يمكنك فتح آيفون بشكل أسرع حتى مع ارتداء الكمامة؟

أصدرت شركة آبل إصدارًا تجريبيًا جديدًا من نظام تشغيل آيفون (أي أوإس) iOS موجه للمطورين يحمل الرقم (iOS 13.5)، ويضم الإصدار التجريبي من واجهة برمجة التطبيقات لدمج نظام التتبع الذي تتعاون فيه مع شركة جوجل لتتبع مصابي فيروس كورونا (COVID-19).

وبالإضافة لذلك يتضمن التحديث أيضًا تعديلًا صغيرًا تشتد الحاجة إليه حاليًا، وهو تسهيل فتح الهاتف حتى مع ارتداء قناع الوجه من خلال تخطي تقنية التعرف على الوجه Face ID، وإدخال رمز المرور مباشرة.

كيف يمكنك فتح هاتف آيفون بشكل أسرع حتى مع ارتداء الكمامة؟

في الآونة الأخيرة ومع انتشار فيروس كورونا الذي أجبر معظم الناس على ارتداء الكمامة بصورة دائمة، اشتكي مستخدمي أجهزة آيفون الذين يعتمدون على ميزة (التعرف على الوجه) Touch ID لإلغاء قفل أجهزتهم من أن الميزة لا تعمل في حالة ارتداءهم الكمامات.

ونتيجة لذلك بدأت آبل في طرح هذه الميزة في الإصدار التجريبي iOS 13.5 لتبسيط العملية من خلال التخطي مباشرة إلى خيار رمز المرور إذا اكتشف هاتفك أنك ترتدي قناعًا.

وبالرغم من انه لا يزال عليك القيام بإدخال رمز المرور، إلا أن عملية فتح الهاتف تبدو أسرع كثيرًا من خيار انتظار أن تقوم ميزة التعرف على الوجه بمحاولة مسح الوجه مرارًا وتكرارًا للتعرف على وجهك.

كيفية فتح الهاتف بشكل أسرع حتى مع ارتداء الكمامة:

الخبر السار هو أنه ليس هناك ما تحتاج إلى فعله لتفعيل هذه الميزة، حيث تعمل بشكل افتراضي بمجرد تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار iOS 13.5 وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح متصفح سفاري على جهازك سواء كان آيفون أو آيباد.

اذهب إلى عنوان: betaprofiles.com

في الصفحة التي تظهر لك قم بتنزيل الملف الشخصي المسمى (iOS 13 Download) في جهازك.

قم بتثبيت الملف على جهازك.

قم بعملية إعادة التشغيل Restart للجهاز للحصول على أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS.

بالإضافة لحصولك على طريقة أسرع لفتح هاتف بدون نزع قناع الوجه بفضل هذا الإصدار التجريبي، ستجد أيضًا ميزة أخرى ضمن إعدادات الهاتف تُسمى (إشعارات التعرض لفيروس كورونا) COVID-19 Exposure Notifications.

وهي الميزة التي تتعاون فيها آبل مع جوجل في إنشاء واجهة برمجة تطبيقات تتبع جهات الاتصال التي تستخدم اتصال البلوتوث للمساعدة في إخطار الآخرين بأنك كنت على اتصال بشخص أُصيب بفيروس كورونا والعكس صحيح.

وستُفعل هذه الميزة افتراضيًا في الإصدار التجريبي في الوقت الحالي، ولكن إذا كنت ترغب في التحقق من الإعداد أو إلغاء الاشتراك لأي سبب من الأسباب، اتبع الخطوات التالية: