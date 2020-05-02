أطلقت خدمة التراسل الفوري (واتساب) WhatsApp رسميًا ميزتها الجديدة التي ترفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح بالتواصل معهم في مكالمة جماعية صوتية أو مرئية إلى 8 أشخاص في المرة الواحدة لمستخدمي (أي أوإس) iOS و (أندرويد) Android حول العالم.

إليك كيفية إجراء مكالمات فيديو تضم 8 أشخاص في واتساب:

لماذا قامت واتساب بهذه الخطوة؟

بالنظر إلى أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد فرضت إجراءات إغلاق غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، فقد اضطر العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى الاعتماد على خدمات، مثل: Zoom وسكايب و Google Meet للتواصل المهني والشخصي.

ويُعد تطبيق واتساب بالأساس تطبيقًا للمراسلة النصية يُستخدم على نطاق واسع مع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وقد قدّم التطبيق المكالمات الصوتية والمرئية الجماعيّة قبل عامين، لكنه حافظ دائمًا على حد أعلى يصل إلى أربعة مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.

وبالرغم من أن التطبيقات المنافسة مثل: Skype و Zoom لا زالت هي المفضلة للكثيرين لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية خاصةً المتعلقة بالعمل، إلا أنه بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على واتساب للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، فإن زيادة عدد مستخدمي مكالمات الفيديو في هذه الفترة بالتحديد سيكون أمرًا بالغ الأهمية للكثير من المستخدمين.

وبحسب المدونة الرسمية فقد قضى مستخدمو التطبيق خلال الشهر الماضي في المتوسط ​​أكثر من 15 مليار دقيقة في التحدث يوميًا من خلال مكالمات واتساب، وهو أعلى بكثير من الأرقام المعتادة قبل انتشار فيروس كورونا.

وقد وضح المقال المنشور في المدونة أن كل هذه المكالمات محمية بتشفير شامل، مثلما هو الحال مع الرسائل المكتوبة، مع التأكيد على إتاحة الميزة الجديدة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، بما يشمل الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة القديمة أو حتى أثناء الاتصال البطيء.

كيفية إجراء مكالمة فيديو تضم 8 أشخاص:

يجب أن يحصل أي شخص قام بتحديث التطبيق في هواتف أي أوإس وأندرويد على دعم لمكالمات جماعية تضم 8 أشخاص، ولبدء المكالمة الجماعية، اتبع الخطوات التالية: