تيم كوك: iPhone SE أسرع من أسرع هاتف أندرويد

ادعى (تيم كوك) Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في مكالمة الأرباح الأخيرة أن هاتف (iPhone SE) أسرع من أسرع هاتف أندرويد، ووردًا على سؤال حول (iPhone SE) أثناء مكالمة الأرباح، قال تيم كوك: “إنه عرض لا يصدق، وهو أفضل هواتفنا بسعر معقول جدًا، وهو أسرع من أسرع هاتف أندرويد، لذا فإنه يشكل قيمة استثنائية”.

وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل بتصريحات مهمة خلال مكالمة الأرباح حول هاتفه الذكي الجديد، موضحًا أن جهاز (iPhone SE) الجديد لديه القدرة على جذب الكثير من مستخدمي أندرويد إلى (iOS)، وذلك بفضل سعره وأدائه.

وأعطى تيم كوك إجابة واضحة جدًا على السؤال القائل في أي المناطق سيكون (iPhone SE) أكثر شيوعًا، قائلًا إن النموذج الجديد من هاتف آيفون سيكون مفضلًا أكثر في البلدان المنخفضة الدخل، مع الإشارة إلى أن السعر المناسب جدًا للهاتف سيدفع العديد من المستهلكين إلى استخدام (iOS).

وقدم كوك إجابة غامضة عما إذا كان السعر التنافسي لجهاز آيفون الجديد يظهر تغييرًا في سياسة التسعير العامة للشركة، ووفقًا لكوك، تواصل آبل جهودها لبيع أفضل المنتجات دائمًا بسعر مناسب، وقال كوك إن هذا الأمر ليس خاصًا بهاتف (iPhone SE)، بل بسياسة تسعير آبل الشاملة.

وتعد قوة المعالجة التي يجلبها هاتف (iPhone SE) واحدة من أكبر نقاط الحديث حوله، وذلك بفضل شريحة (A13 Bionic)، الموجودة في (iPhone 11) والمصنفة كإحدى أفضل الشرائح في الوقت الحالي جنبًا إلى جنب مع شريحة (Snapdragon 865) الرائدة من شركة كوالكوم، وقد تتخطاها في بعض الاختبارات.

يذكر أن شركة آبل أعلنت عن تحقيقها 58.3 مليار دولار من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2020 المالي المنتهي في 28 مارس 2020، وبلغت إيرادات آيفون 28.96 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الخدمات 13.34 مليار دولار، وحققت حواسيب ماك وأجهزة آيباد والأجهزة القابلة للارتداء إيرادات تصل إلى 5.35 مليار دولار و 4.36 مليار دولار و 10.01 مليار دولار على التوالي.