أصبحت ألعاب الفيديو في الفترة الأخيرة لا تقتصر على الرسومات المبهرة فقط، بل أصبح المطورون مبدعون للغاية في تحويل الدروس التعليمية التي يتلقاها الأطفال إلى ألعاب فيديو تعليمية يمكن للطفل الاستمتاع بلعبها وفي الوقت نفسه يتعلم أثناء اللعب.

إليك 5 ألعاب فيديو تساعد الأطفال على التعلم أثناء اللعب:

1- National Geographic Challenge:

لعبة سباق وتحدى، تقدم أسئلة سهلة وصعبة مقسمة إلى مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، ويمكن أن يصل عدد اللاعبين فيها إلى أربعة، ويجب الإجابة على حوالي 40 أو 60 أو 80 سؤال في كل جولة.

وتأتي الأسئلة مصممة للتحدي المعرفي للاعبين مثل: في أي عام حصلت مدغشقر على الاستقلال من فرنسا؟ أو لأي بلد يصل نهر النيجر، وغيرها من الأسئلة المعرفية، وتُستكمل الألعاب بصور الفوتوغرافية وفيديوهات من أرشيف National Geographic، اللعبة متاحة على أجهزة: Xbox 360 و Nintendo Wii و PlayStation 3.

2- World Rescue:

طورت شركة ZU Digital بمساعدة منظمة اليونسكو UNESCO لعبة World Rescue، وتحدد مستويات اللعبة في كلا من دول: كينيا والنرويج والبرازيل والهند والصين.

حيث يجب مساعدة الأبطال الخمس في هذه الدول لحل مشاكل مثل: النزوح والمرض وإزالة الغابات والجفاف والتلوث، وتعتبر اللعبة مناسبة للأطفال لتثقيفهم وإعطائهم معلومات حول القضايا الحقيقية التي تعاني منها العديد من الدول في العالم.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- Kerbal Space Program:

تُركز اللعبة على برنامج سباق فضائي يُسمى Kerbals، حيث يجب على الأطفال القيام ببناء صاروخ فضائي، والسفر به إلى الفضاء، لاستكشاف النظام الشمسي، وبناء القواعد وإنشاء محطات الفضاء.

اللعبة متاحة للتنزيل المباشر في الحاسوب الشخصي، أو على أجهزة: Xbox One أو PlayStation 4 أو Steam.

4- Minecraft:

ما زالت لعبة Minecraft تحتفظ بالكثير من شهرتها منذ ظهورها لأول مرة عام 2011، حيث تتيح للاعبين الاستكشاف وجمع الموارد وصياغة الأدوات والانخراط في بعض المعارك الخفيفة، وتحتوي اللعبة على أوضاع مختلفة بحيث يتمتع اللاعبون بالمرونة في طريقة لعبهم.

لا يقتصر دور اللعبة في تحسين الحرية الإبداعية والتوجيه الذاتي فقط، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن اللعبة علمت الكثير من الأطفال أساسيات العمل الجماعي وتحسين مهارات القراءة والرياضيات للحصول على أداء أفضل في اللعبة.

اللعبة متاحة لأجهزة الحواسيب الشخصية، وجميع منصات الألعاب، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- Wordscapes:

تتيح لعبة Wordscapes تحسين المفردات اللغوية للأطفال، حيث يحصل اللاعب على محاولات غير محدودة لحل لغز على غرار الكلمات المتقاطعة مع مساعدته ببعض التلميحات.

وتتيح اللعبة مستويات صعبة بعض الشيء من خلال حظر الكلمات المكونة من ثلاثة أحرف وتقديم نقاط إضافية إذا استطاع اللاعب الحصول على جميع الكلمات بترتيب معين، وإذا تعلم الطفل كلمة جديدة يمكنه إضافتها إلى قائمة مفرداته في القاموس المدمج.

اللعبة متاحة لأجهزة الحاسوب الشخصية، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.