لماذا يجب عليك استخدام حسابات شخصية متعددة في متصفح واحد؟

يعتمد الكثيرون على متصفح واحد في الحاسوب والأجهزة المحمولة، ولكن كلما زادت أسباب استخدامك للمتصفح، زادت الإضافات التي قد تحتاج إلى تثبيتها والإشارات المرجعية التي تحتاج إلى حفظها. ويؤدي القيام بذلك إلى تكدس متصفح الويب بالإشارات المرجعية والإضافات مما يجعل من الصعب العثور على ما تحتاج إليه بسرعة.

كما يمكن أن تؤدي كثرة البيانات والإضافات إلى إبطاء المتصفح، لذا يجب عليك استخدام حسابات شخصية مختلفة في المتصفح لحل هذه المشكلة.

ما هو الحساب الشخصي في المتصفح؟

تُستخدم الحسابات الشخصية المتعددة في متصفح ويب واحد لفصل متصفحي الإنترنت في حاسوب واحد، حيث يحتفظ كل شخص بالأشياء الخاصة به أثناء التصفح مثل: سجل التصفح، والإشارات المرجعية وكلمات المرور والإضافات.

وبالتالي إذا كنت تشارك الحاسوب الخاص بك مع أفراد العائلة، فيمكنك إنشاء حسابات شخصية منفصلة لكل شخص في المتصفح حتى لا تقلق بشأن مشاركة المعلومات، ولكن حتى إذا لم تكن تُشارك الحاسوب فهناك العديد من الأسباب لامتلاك أكثر من حساب شخصي واحد لنفسك.

إذا كان لديك عملك الخاص فقد تحتاج إلى إضافات للإنتاجية، ولكنك لن تحتاج إلى هذه الأدوات نفسها عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فبدلاً من وجود مجموعة كبيرة من الإضافات وكلمات المرور والمعلومات الأخرى التي يجب تحميلها في كل مرة تقوم فيها بتشغيل متصفح ويب يمكنك الاكتفاء بما تحتاجه أثناء جلسة التصفح فقط.

ما هي فوائد استخدام حسابات شخصية مختلفة في المتصفح؟

هناك عدة أنواع مختلفة من الحسابات الشخصية التي قد ترغب في إنشائها بنفسك، وفيما يلي إليك بعض الأفكار والأسباب التي تجعلك تفكر في امتلاك حسابات شخصية خاصة متعددة:

1- فصل العمل عن الحياة الشخصية:

إذا كنت تتتبع الآن سياسة العمل من المنزل فستحتاج إلى الاحتفاظ ببيانات عملك منفصلة عن أي شيء آخر، حيث يمكنك إبقاء التطبيقات وصفحات الويب المشتتة للانتباه خارج الحساب الشخصي للعمل، وبالمثل يمكنك فقط تثبيت الإضافات التي تستخدمها للعمل في هذا الحساب.

2- الاحتفاظ بعمليات بحث محددة:

إذا كانت لديك هواية تستهلك وقتك وتبحث كثيرًا عن معلومات حولها في الإنترنت، يجب عليك استخدام الحساب الشخصي الخاص بهذه الهواية، مثل: إذا كنت تبحث عن صور أو معلومات خاصة برياضة ما، فسوف يحتفظ هذا الحساب المنفصل بكل تلك الصفحات في مكان واحد يسهل العثور عليه.

3- تنظيم المدونة:

إذا كان لديك مدونة، فاستخدم حساب منفصل لإدارتها بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساعدك الإشارات المرجعية المنفصلة لموقع الويب الخاص بالمدونة والصفحات التي تستخدمها في تنظيم عملك.

4- احصل على أفضل الأسعار في رحلاتك:

إذا كنت تسافر بين الحين والآخر، يمكنك حفظ كل عناوين مواقع حجز تذاكر السفر والفنادق في حساب شخصي منفصل، كما أن هذه الطريقة يمكن أن توفر لك المال أيضًا، فعندما تتصفح للحصول على تذاكر طيران عبر الإنترنت، سيستخدم الموقع أحيانًا ملفات تعريف الارتباط لتحديد هويتك لتقدم لك خصومات مخصصة بناءً على سلوك تصفحك.

5- الحفاظ على أمان الخدمات المصرفية والتسوق:

يمكن أن تكون معلوماتك المصرفية والمعلومات الحساسة الأخرى في خطر عند استخدام حساب واحد فقط لأن ملفات تعريف الارتباط التي تستخدمها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى يمكن أن تعرض هذه البيانات للخطر، وبالتالي يُفضل الإبقاء على هذا الملف الشخصي محميًا بمستوى أمان أعلى من المواقع الأخرى التي تستخدمها كل يوم.