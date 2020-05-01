فيسبوك تتيح أداة نقل الصور إلى Google Photos في المزيد من الدول

أعلنت شركة فيسبوك يوم الخميس عن إتاحة أداتها الخاصة بالسماح للمستخدمين بنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمة الصور التابعة لجوجل Google Photos، في المزيد من الدول.

ويمكن الوصول إلى الأداة – التي أصبحت الآن متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا – من خلال الذهاب إلى إعدادات فيسبوك، ثم النقر على تبويب (معلوماتك على فيسبوك) Your Facebook Information، حيث يوجد خيار لنقل الصور ومقاطع الفيديو. وسيكون على المستخدم ربط حساب فيسبوك بحسابه لدى جوجل قبل التمكن من نقل المحتوى.

وكانت فيسبوك قد أطلقت أداة نقل الوسائط المتعددة مبدئيًا مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بوصفها جزءًا من مشروع نقل البيانات Data Transfer Project، مع خطة لإطلاقها في المزيد من الدول مطلع عام 2020.

وبحلول شهر آذار/ مارس الماضي، بدأت فيسبوك في إطلاق الأداة في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وشمل ذلك دولًا في أفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية. وقالت فيسبوك: إن الدول الباقية ستحصل على الأداة “خلال الشهرين المقبلين. وبمجرد إطلاق الأداة في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من العام الحالي، سيكون بإمكان المستخدمين نقل الصور إل الشركات الأخرى المنضوية تحت (مشروع نقل البيانات).

يُشار إلى أن (مشروع نقل البيانات) هو مبادرة لتبادل البيانات أُطلقت في عام 2018 لمساعدة المستخدمين على نقل بياناتهم بسهولة بين مختلف الخدمات عبر الإنترنت. ويتضمن المشروع عدة شركات تتعاون لتشكيل “مستقبل قابلية النقل”، ومن تلك الشركات: آبل، وفيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر.