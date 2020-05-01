اكتشاف برمجية خبيثة في أندرويد تسرق كلمات المرور

اكتشفت إحدى شركات الأمن الإلكتروني برمجية خبيثة في نظام التشغيل أندرويد تستهدف بصورة خاصة التطبيقات المصرفية، ومحافظ العملات المشفرة، وهي خطرة لقدرتها على سرقة كلمات المرور.

وأطلقت شركة (سايبريزن) Cybereason على البرمجية الخبيثة اسم EventBot، وقالت: إنها قادرة على التنكر بصورة تطبيق أندرويد شرعي، مثل: (أدوبي فلاش) Adobe Flash، أو (مايكروسوفت وورد) Microsoft Word، ثم تسيء استخدام ميزات إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وبمجرد تثبيت أي تطبيق يحتوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، ويشمل ذلك: (باي بال) PayPal، و(كوين بيس) Coinbase، و(كابيتال ون) CapitalOne، و(إتش إس بي سي) HSBC، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية.

وباستخدام كلمات مرور الضحية، ورموز المصادقة الثنائية، يمكن للمتسللين اختراق الحسابات المصرفية، والتطبيقات، والمحافظ، وسرقة أموال الضحية. وقال (عساف دهان) – رئيس قسم أبحاث التهديدات في Cybereason – لموقع (تك كرنش) TechCrunch: “لقد استثمر مطورو Eventbot الكثير من الوقت والموارد في إنشاء الرمز، وفي مستوى التعقيد والقدرات المرتفع حقًا”.

وأوضحت الشركة الأمنية أن البرمجية الخبيثة تُسجّل بهدوء كل نقرة وضغط على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية. وبمرور الوقت، تُرسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

وقال الباحثون في Cybereason: إن برمجية EvenBot لا تزال قيد التطوير، فعلى مدى عدة أسابيع منذ اكتشافها في شهر آذار/ مارس الماضي، شاهد الباحثون البرمجية الخبيثة تُحدَّث بصورة متكررة كل بضعة أيام لتشمل ميزات ضارة جديدة. وفي إحدى المراحل، حسَّن مطورو البرمجية نظام التشفير المستخدم للتواصل مع الخادم، وأدرجوا ميزة جديدة يمكنها الحصول على رمز قفل جهاز المستخدم.

وبينما عبر الباحثون الأمنيون عن حيرتهم بشأن من يقف وراء الحملة، تشير أبحاثهم إلى أن البرمجية الخبيثة جديدة تمامًا. ولكنهم نصحوا بوجوب تجنب التطبيقات غير الموثوق بها من مواقع ومتاجر الطرف الثالث.