5 إعدادات يجب ضبطها لإطالة عمر بطارية هاتف OnePlus 8

يتميز هاتف OnePlus 8 بعمر البطارية الطويل، وذلك بفضل سعة البطارية الكبيرة وواجهة المستخدم OxygenOS الفعالة، وبالرغم من ذلك ستجد أن عمر بطارية الهاتف لا يدوم طويلًا مع تثبيت المزيد من التطبيقات والاستخدام المستمر .

هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد ممكن، للحصول على تجربة استخدام مميزة، وإليك أهمها:

1- البحث عن التطبيقات التي تستنزف البطارية:

بشكل عام؛ لن يكون لأي تطبيق تأثير كبير على إجمالي عمر بطارية هاتف OnePlus 8، حتى التطبيق الذي تستخدمه كثيرًا، ولكن في بعض الأحيان تجد أن هناك تطبيق معين يستنزف البطارية بطريقة غير طبيعية.

وبالتالي إذا لاحظت أن عمر البطارية يتناقص بصورة مستمرة وليست كما كان عليه من قبل، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (البطارية).

اختر (عرض الاستخدام التفصيلي) View detailed usage.

هنا يمكنك التحقق من التطبيقات التي تستنزف طاقة البطارية باستمرار، ومن الأفضل التحقق من هذا الأمر في نهاية اليوم، للحصول على البيانات الأكثر تفصيلًا، إذا وجدت أي تطبيق يستخدم ما يزيد عن 5% من طاقة البطارية بمفرده، فعليك حذفه أو ضبط الإعدادات الخاصة به.

2- حذف التطبيقات غير المستخدمة:

إذا وجدت بعض التطبيقات لا تستخدمها كثيرا أو تستخدمها على فترات متباعدة، يجب عليك حذفها، فبالإضافة إلى تحسين عمر البطارية ستحصل على فائدة أخرى تتمثل في توفير مساحة تخزين داخلية.

وإذا كنت تريد تثبيت التطبيق مرة أخرى، فما عليك سوى الانتقال إلى قسم (المكتبة) Library في حسابك على متجر جوجل بلاي للاطلاع على التطبيقات المثبتة سابقًا، وستجد التطبيق موجود في القائمة حيث يمكنك إعادة تثبيته.

3- تفعيل وضع توفير شحن البطارية:

يحتوي هاتف OnePlus 8 على (وضع توفير شحن البطارية) Battery Saver mode والذي يمكنك تفعيله من الإعدادات السريعة في واجهة إشعارات الهاتف أو إعدادات البطارية، حيث يمكنك تفعيل الوضع للتشغيل بنسبة مئوية معينة للبطارية بين 5% و75% في كل مرة.

يمكنك أيضًا تحديد خيار السماح للهاتف أن يقرر تشغيل الوضع إذا كان هناك استنزاف للبطارية بشكل أسرع من المعتاد طوال اليوم، حيث يقوم الهاتف بتوقيف تشغيل العديد من الميزات لإطالة عمر البطارية قدر الإمكان، مثل: تقييد تشغيل التطبيقات في الخلفية، وتقليص بعض التأثيرات البصرية.

4- تفعيل الوضع الداكن:

يأتي هاتف OnePlus 8 بخيار وضع داكن مدمج في نظام السمات الخاص به ويمكنك الوصول إليه عن طريق الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار (التخصيص) Customization.

اضغط على خيار (Tone).

اضغط على (الوضع الداكن) Dark Mode.

وبما أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 10، فإن واجهة المستخدم OxygenOS تتيح لك تعديل جميع جوانب الوضع الداكن للحصول على المظهر الذي يناسبك، حيث يمكنك تغيير ألوان أزرار التبديل، وأشرطة التمرير، ونمط رمز النظام ونمط رمز التطبيق.

5- ضبط معدل تحديث الشاشة:

يتميز هاتف OnePlus 8 بدعمه معدل تحديث افتراضي للشاشة يبلغ 90 هرتزًا، وبالرغم من أهمية ميزة معدلات تحديث الشاشة العالية للحصول على تجربة استخدام مميزة، إلا أن استخدامها طول الوقت يؤثر على عمر البطارية.

يستهلك معدل التحديث 90 هرتزًا شحن البطارية بسرعة؛ لأنه يقوم بتحديث كل بكسل في شاشة هاتفك 90 مرة في الثانية بدلًا من 60 مرة في الثانية كما هو معتاد. لذلك يُقترح تجربة معدل التحديث الأعلى لبضعة أيام، وإذا كنت غير راضِِ عن أداء البطارية، فقم بتغييره مرة أخرى إلى المعدل الأقل 60 هرتزًا.