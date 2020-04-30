تعد (برامج التشغيل) Drivers جزءًا أساسيًا في نظام التشغيل ويندوز، لأنها توضح للتطبيقات والبرامج كيفية العمل مع المكونات الداخلية للحاسوب، ولذلك فمن المهم التأكد من أن برامج التشغيل الخاصة بك محدثة دائمًا.

يمكنك استخدام أدوات مخصصة لهذا الغرض، حيث تتعرف على إصدار الأجزاء المادية لمكونات الحاسوب وكذلك برامج التشغيل التي تحتاجها، ومن ثم تقوم بتحميل برامج التشغيل المطلوبة وتثبيتها.

بالإضافة إلى إنشاء نسخة احتياطية من برامج التشغيل الحالية أولاً تحسبًا لحدوث أي أخطاء والحاجة لاستعادة برامج التشغيل الخاصة بك.

إليك 5 أدوات لتحديث برامج تشغيل ويندوز 10 تلقائيًا:

1- أداة DriverPack Solution:

تساعدك أداة DriverPack Solution في العثور على برامج التشغيل المطلوبة وتثبيتها تلقائيًا، جيث يوجد لديها قاعدة بيانات ضخمة من برامج التشغيل تغطي تقريبًا جميع طرز الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

سواء كنت تستخدم حاسوب مكتبي من Lenovo أو حاسوب محمول من Asus أو غير ذلك من الحواسيب الأخرى، يمكنك استخدام الأداة للعثور على برامج التشغيل القديمة والحديثة وتثبيتها، وحفظ نسخة احتياطية منها.

2- أداة SlimDrivers:

تتيح لك أداة SlimDrivers العثور على برامج التشغيل القديمة وتحديثها في حاسوب ويندوز، كما توفر ميزة فحص تحديث برامج التشغيل والعثور على برامج التشغيل غير الصحيحة في حالة تثبيتها عن طريق الخطأ في الحاسوب.

كما تتيح الأداة حفظ نسخة احتياطية من برامج التشغيل قبل تحديثها للرجوع إليها إذا ساءت الأمور، كما تقدم ميزة إنشاء جداول للفحص، حيث تقوم الأداة بالمسح تلقائيًا بحثًا عن برامج تشغيل قديمة في الفترة الزمنية المحددة وتحديثها تلقائيًا.

3- أداة Driver Booster:

تتيح لك أداة Driver Booster الفحص التلقائي لبرامج التشغيل وتثبيتها، وتأتي بالعديد من الميزات والخيارات القابلة للتخصيص مثل: الاتصال بخوادم برامج التشغيل، وإعداد جداول الفحص، وعمل نسخة احتياطية من برامج التشغيل.

4- أداة DriverHub:

تساعدك أداة DriverHub في العثور على أحدث برامج التشغيل الرسمية لحاسوبك وتثبيتها بشكل تلقائي، وتأتي بواجهة منظمة بدقة تجعل استخدام الأداة سهلًا، فكل ما عليك فعله هو النقر على زر (البحث الآن) Find now وسيبدأ البحث عن تحديثات برنامج التشغيل تلقائيًا.

كما تحتفظ الأداة بسجل لجميع برامج التشغيل التي نُزلت، بالإضافة لميزة النسخ الاحتياطي لبرنامج التشغيل.

5- أداة Snail Driver:

تساعدك أداة Snail Driver في العثور على برامج التشغيل الجديدة وتثبيتها، ويمكنك ضبطها لتعمل تلقائيًا عند تشغيل الحاسوب للبحث عن تحديثات برامج التشغيل، وتأتي الأداة مع جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها أثناء تحديث برامج التشغيل.

حيث تقدم خيار الإبلاغ عن الخطأ وميزة النسخ الاحتياطي لبرنامج التشغيل وخيار إنشاء نقطة استعادة للنظام، وتعديل موقع تنزيل برنامج التشغيل في حالة رغبتك في تنزيل تحديثات برنامج التشغيل في مجلد آخر غير المجلد الافتراضي.